財政預算案｜陳婉嫻：今天經濟已過最困難時刻　成果需要分享

上周發表的新一份財政預算案，政界評價「派糖」力度為「低糖」，子女免稅額為例只增加一萬元。工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻表示，以往以「守財奴」揶揄財爺太過手緊，除了有礙發展，也很難刺激經濟，裨益基層。她認為今天的經濟可以說已經過了最困難的時刻，希望財爺記住他們的貢獻，形容「成果需要分享」。



財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日公布一份財政預算案，封面採用紫色。（鄭子峰攝）

陳婉嫻形容庫房盈餘計算方法「巧妙」

新一份《財政預算案》受惠金融市場暢旺，政府收入大增，令計及發債後的綜合帳目錄得29億盈餘，提早三年告別財赤。 在「轉虧為盈」背後，政府同時宣布了一連串重大的財政部署，包括將債券的合共借款上限大幅提升至9,000億元，以及破天荒地動用外匯基金的投資收入，以支持北都等長遠發展項目。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。他表示，提高父母、子女免稅額、延長長者醫療券先導計劃，涉及金額規模222億元。（鄭子峰攝）

過去有聲音認為預算案將發債當收入，陳婉嫻日前以「成果需要分享」為題在報章撰文表示，經濟看似已經走出陰霾，「儘管盈餘不多，甚至那個計算方法也有『巧妙』之處。但財政預算案也總算有一點好消息」，特別是公務員有望加薪，形容對私人市場絕對是一個重要的啟示。

她說，財爺雖然沒有表明會否加薪，但首先沒有再表明凍薪，另外亦指2026/27年度的公務員薪酬調整，將按既定機制展開薪酬趨勢調查，並會由行政長官會同行政會議在充分考慮各因素後決定，形容「加薪總算有點眉目」。

工聯會會務顧問陳婉嫻。（何夏怡攝）

陳婉嫻：經濟已過最困難時刻 成果需要分享

陳婉嫻憶起以往有幾年每當財政預算案出爐，政界都會以「守財奴」去揶揄當年的財爺，因為當年香港的經濟比今天的氣氛好很多，儲備充足，也沒有複雜的地緣政治因素，財爺太過手緊，除了有礙發展，也很難刺激經濟，製造滴漏效應，裨益基層。

她說，今天的經濟可以說已經過了最困難的時刻，但仍然未回到最好的年代，也有一些較消極的人說，香港已經很難回去那個最好的年代。因此，作為勞工基層打工仔女，追求的永遠只是保就業，保住平穩安定的生活，與香港共渡時艱，共患難也共富貴，希望財爺記住他們的貢獻！