中日惡化︱陳婉嫻：朋友說旅行不去日本 內地有極多更好選擇
撰文：文維廣
出版：更新：
中日關係惡化，工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻今天（5日）斥首相高市早苗政治利益凌駕一切，為了達到個人利益，希望帶動民望以利於選舉，將日本人的尊嚴和利益放於她自己的利益之下。她引述有朋友說：「旅行？不去日本，內地有極多更好的選擇；日本車？有更環保更超前的國產電動車；流行文化？日本肯定不是獨市……」
陳婉嫻：朋友說旅行不去日本 內地有極多更好的選擇
陳婉嫻撰文表示，高市早苗將中日關係推到最差，形容非常明顯，認為除了對日本本身包括經濟上沒有好處之外，對地區局勢又如火上加油。她反問，以往很多中國人又或香港人，對反日抗日抵制日本都有點疑問，「我們能做到嗎？」
她說，今天隨著國力火速增强，很多人都自然地不再慣性地依賴日本。
有朋友說：旅行？不去日本，內地有極多更好的選擇；日本車？有更環保更超前的國產電動車；流行文化？日本肯定不是獨市……
陳婉嫻指，日本作為二戰的始作俑者和戰敗國，一直沒有向中國和其他受害國家誠心道歉和賠償，「反而當上當年用兩顆原子彈炸死日本人的美國身邊的第二條狗，這種是沒有勇氣和極卑鄙的態度。」
陳婉嫻：心甘命抵當美國的走門犬
她說日本這種卑劣的國家，在二戰後一直沒有出現有氣量的領袖，仍然選擇那種沉淪於短期個人利益，仍然採取極端軍國主義，仍然選擇形式化地拜鬼，仍然心甘命抵當美國的走門犬。
