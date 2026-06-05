兩蚊兩折｜政府：用3000萬推限程240次不划算　議員認同煞停

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】政府今日（5日)宣布，不會推行原定在明年4月實施的「兩蚊兩折」每月240程的限程方安排。有議員認同政府做法，指「兩蚊兩折」已可節省政府開支，並遏止「長車短搭」，達到當初政策目的。



孫玉菡：每月平均約450人乘車超過240程 推限程只年省幾十萬

「長者2元乘車優惠」今年4月3日起將改為「兩蚊兩折」，原訂在明年4月實施第二階段，每月限搭240程的方案。不過勞工及福利局局長孫玉菡今日表示，審視「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月，乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，而實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，認為並不划算，故宣布不會推行第二階段的限程方案。

立法會議員植潔鈴。(民建聯提供）

植潔鈴：長車短搭問題已獲明顯改善 無必要推限程措施

民建聯福利事務發言人、立法會議員植潔鈴支持政府做法，指「兩蚊兩折」的政策原意是節省政府開支，並遏止「長車短搭」，從勞福局公布的數據可見，新安排已有效處理濫用情況，反映「兩蚊兩折」的調整已達到政策目的。她認為，在問題已獲明顯改善的前提下，沒有必要推限程措施。

促留意數據變化 視乎情況再推優化措施

植潔鈴續指，煞停每月限搭240程方案，能夠簡化政策執行細節，減少長者及其他受惠人士在出行規劃上的不必要困擾，亦可節省推動、更改系統及宣傳新政策的解說成本。但她提醒，「兩蚊兩折」剛推行不久，政府應密切監察數據變化，視乎情況再推出優化安排，並定期向立法會匯報。

她又建議運輸署要求巴士公司，為全港所有路線增加更多上、落車拍卡的「雙向分段收費」計劃，根據實際乘車站數繳費 ，從根源減低公帑補貼的實際開支；問及會否擔心政策日後又再有改動，她指當局決定不推限程措施時，已有足夠數據支持，不擔心日會有更大改變。

立法會議員管浩鳴。（直播截圖）

管浩鳴：不推行限程方案 可減少對長者的影響

立法會福利事務委員會主席、選委界議員管浩鳴同意政府做法，指現時「長車短搭」情況有所改善，加上公共財政可負擔，不推行限程方案，可減少對長者的影響。

問及政府如今取消限程措施，是否反映當初推行政策未經深思熟慮？他認為，當局在提出限搭程數時，仍未推行「兩蚊兩折」，數字較難作準。而且在實施「兩蚊兩折」後，情況有明顯改善，加上社會對此有呼聲，因此「唔使落咁重藥」。