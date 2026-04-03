兩蚊兩折｜議員：如多長者每月乘車少於240程　政府可研取消限程

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】長者2元「乘車優惠」今日起，將改為「兩蚊兩折」，即10元以下車程維持2元，10元以上則為票價兩折。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早在電台節目表示，「兩蚊兩折」調整對減少長者「長車短搭」的成效仍待觀察，建議政府與巴士公司協商增加分段收費路線，「幫政府慳多啲錢」。每月限程240次擬於一年後實施，社福界立法會議員陳文宜認為，政府此前可審視「兩蚊兩折」數據，如大部人乘車每月不超過240程，可視乎情況調整、甚至取消限程。



2026年4月3日，2元乘車優惠調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

改為兩蚊兩折 議員稱「長車短搭」會否改善待觀察

陳恒鑌接受港台節目《千禧年代》訪問時說，以往長者乘車每程都只需2元，「未必會睇價錢」，「2元優惠」改為「兩蚊兩折」後便開始要留意車資。而且「2元優惠」已實施了一段頗長時間，長者對不同交通工具、路線的車資分別未必太清楚，需要一段時間去了解。

至於改為「兩蚊兩折」後，可否減少長者「長車短搭」的情況，陳恒鑌認為，關鍵在於長者以往乘坐各類交通工具，都只需付2元車資，現時或因乘坐過海巴士要多付數元，會「慳返幾蚊轉短程車」，但實際成效仍待觀察，「（長者）會唔會為一兩毫轉短程車呢？」。他指政策要延續，要改變市民習慣行為，亦需時觀察。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片/廖雁雄攝）

建議巴士公司增分段收費 「幫政府慳多啲錢」

他建議巴士公司可以考慮增設有分段收費路線，「幫政府慳多啲錢」，亦是最有效解決「長車短搭」的方法。他認為，若要巴士公司進一步擴大分段收費路線，「要政府加啲力」，與巴士公司協商。

社福界立法會議員陳文宜在同一節目指，長者大多消費精明，不過對一些住離島，或偏遠地區的長者來說，「2元優惠」改為「兩蚊兩折」後有機會減少出行，或將行程壓縮，即將集中在一定時間內完成處理所需事，從而減少出行次數。

社福界法會議員陳文宜。（資料圖片/夏家朗攝）

視乎新措施對長者實際出行影響 可考慮取消240程限制

她指不希望長者因「兩蚊兩折」而減少外出，亦希望讓他們出行時有更多選擇，這方面政府提供的乘車攻略某程度上有幫助。陳文宜說政策要考慮財政可持續性，亦要有社會效益，如數據發現成效不大，則可再作調整。

每月240程的限制將於2027年正式實施，而非與「兩蚊兩折」同時實施。陳文宜形容是「有溫度」的安排，因長者需要時間適應「兩蚊兩折」，她認為在限程實施前，政府可「爭取做好數據監察」，審視政策對長者出行的實際影響，如果許多人乘車每月不超過240程，可視乎情況調整、甚至取消限程。

2026年4月3日起，二元優惠計劃由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。（政府圖片）

長者聽眾稱消費精明 尚可應付

聽眾譚先生對「兩蚊兩折」調整表示贊成，認為長者「只係俾多少少」，可令優惠持續，讓更多長者受惠。他又說長者消費很精明，「唔使太為我哋擔心」；政府已補貼了不少金額，多謝政府一番好意。他又指住在離島的長者，如出行目的是上班，「俾多啲錢好合理」，希望大眾「唔好覺得好為難長者」。

另一名聽眾謝太太則認同陳恒鑌的建議，指巴士增設分段收費是不錯的做法，她分享在新加坡乘車的經驗，指當地人乘車，上落時都會「拍卡」，以乘坐的站數來計算收費。她又指不贊成「長車短搭」的行為，會造成浪費，亦增加政府開支。