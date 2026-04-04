來稿｜兩蚊兩折乘車優惠：如何在有限資源下，守住對長者的關懷？

來稿作者：曾威慎



近月社會對「兩蚊兩折」討論不絕。這項調整，簡單而言，就是將原本長者及合資格殘疾人士劃一的「兩元乘車優惠」，改為「短途維持兩元、長途按票價兩折收費」——當票價高於10元，乘客需支付兩成車費，例如20元車程需付四元。



政策一出，坊間反應兩極。有人認為這是「開倒車」，削弱長者福利；亦有人覺得是「理性調整」，避免濫用。作為一名前線社工，我更關注的，其實不是「加幾多錢」，而是這項政策背後的價值取向——我們如何看待長者？又如何理解公共資源的分配？

政策演變：「方便出行」到「精準補貼」

當年「二元乘車優惠」推出，目的清晰：鼓勵長者多外出、多參與社區生活，減少孤立。這點在前線觀察中確實見到成效——不少長者因為交通成本低，願意跨區探訪親友、參與活動，甚至做義工。

但隨着人口老化加劇，受惠人數大幅增加，加上部分「長車短搭」情況出現，令整體開支持續上升。政府估算，新安排可節省數以億元計開支，亦希望更「精準」地使用資源。

問題是，當政策由「鼓勵參與」轉向「控制成本」，長者的出行模式會否因此改變？這正是值得深思的地方。

前線觀察：影響未必只是幾元差距

在實際接觸長者的過程中，我發現不少人對車費變動十分敏感。對一些依賴綜援或只有微薄積蓄的長者來說，「兩元」與「四元」之間，不只是數字差異，而是一種心理門檻。

有長者曾對我說：「以前去遠少少無所謂，而家要諗一諗啦。」這種「諗一諗」，慢慢可能就變成「唔去了」。

若政策最終令長者減少跨區活動，甚至減少社交接觸，長遠或會增加孤獨感與健康風險，間接加重社福及醫療系統負擔。這些隱性成本，未必會即時反映在帳面上。

如何選擇：財政壓力是真，價值選擇更重要

不可否認，香港面對結構性財政壓力，開源節流是現實需要。即使政府整體收入有所改善，但長遠開支仍然高企，公共資源不能無限制擴張。

然而，社會政策從來不只是「計數」。長者交通優惠，本質上是一種社會投資，而不單是福利開支。問題不在於「應否調整」，而在於「如何調整」：

是否可以設立更高的長途上限，而非單一兩折？是否可針對低收入長者提供額外補貼？是否可結合地區服務，鼓勵「就近參與」而非單純限制跨區？

這些，都比單一改價更具政策深度。

持續改革：「可持續」而非「一刀切」

「兩蚊兩折」某程度上反映政府嘗試在福利與財政之間取得平衡，但如果只停留在「減開支」，而忽略長者生活質素，政策就會變得過於工具化。

真正理想的方向，應該是：一方面確保制度可持續，避免資源被濫用；另一方面，亦要維持長者「行得出、走得遠、參與得到」的能力。因為一個願意外出的長者，不只是交通的使用者，更是社區的一份子——他們參與、互動、貢獻，正正是社會活力的來源。

政策可以調整，但價值不能走樣。「兩蚊兩折」不應只是節流工具，而應是重新思考長者政策的契機——如何在有限資源下，仍然守住對長者的尊重與關懷。否則，我們節省的，可能不只是幾億元，而是不知不覺流失了整個社會的溫度。

作者曾威慎是註冊社工，九龍城民政事務署土瓜灣分區委員會委員，非牟利機構人員協會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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