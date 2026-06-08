公務員加薪｜田北辰：跳point到頂點或Hea做　拉Curve肥上瘦下？

【公務員/ 公務員加薪/ 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】政府今年10月起以「拉Curve」的方式評核公務員工作，新安排下最少會有5%人不獲「跳point」，要凍增薪點。實政圓桌召集人田北辰今天（8日）質疑17萬名公務員之中有4至5萬人已經跳point到頂點，「到咗頂點冇得繼續跳，咁咪hea做囉，而呢啲通常比較高級，咁咪係變相肥上瘦下？」他建議，這批人如果被評為不獲「跳point」，應一併懲罰不能跟大隊年度加薪。他又認為「跳point」評核應統一每年評估一次，而非半年一次。



實政圓桌召集人田北辰。（廖雁雄攝）

田北辰：跳point到頂點或Hea做 拉Curve肥上瘦下？

田北辰在社交平台表示，一直要求政府檢討跳point制度，本來應該贊成公務員評核制度改善措施，但看畢細節後對於兩方面有保留。新安排下最少會有5%人不獲「跳point」，他說17萬公務員之中的5%即是8,500人，但其實17萬人之中已有4至5萬人已經到頂點。

如果5%嘅4至6級係集中喺呢5萬人，咁個制度就形同虛設。呢班人其實好有機會咁做，到咗頂點冇得繼續跳，咁咪hea做囉，而呢啲通常比較高級，咁咪係變相肥上瘦下？ 田北辰

田北辰擔心，新制度下真正受影響的只有2至3%公務員，要求這批到頂點的人，如果被評為4至6級，就不能「跟大隊」年度加薪，「咁先係實質懲罰，咁先會有阻嚇力。」

實政圓桌田北辰。（廖雁雄攝）

田北辰質疑上司不會半年做一次醜人 倡每年評估一次

再者，田北辰關注一個人被評為4至6級之後，六個月之後會有另一次評估，如果表現是滿意，就同樣獲發增薪點。

我唔同意呢個做法，因為本來諗住停發增薪點一年係有一個knock-on effect，令到以後每年都受影響，到最後遲一年到頂點。如果半年就俾返增薪點佢，呢個knock-on effect就冇咗，阻嚇力大減。 田北辰

他擔心會有很少上司連續兩次「做醜人」，到最後一年不能跳point者可能佔1%也沒有，質疑「公眾係唔係接受呢？」他要求取消半年評估，統一每年評估一次。