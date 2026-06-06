公務員加薪 | 拉curve發增薪點　 主管評核若不實同受影響

【公務員／公務員加薪／公務員加薪2026／公務員薪酬】政府今年10月起以「拉Curve」的方式評核公務員工作，新安排下最少會有5％人不獲「跳point」，做法引起勞工界及公務員團體反彈，憂會衍生「馬房文化」。公務員事務局向立法會提交文件，指若員工表現未獲如實評核，做評核的主管人員本身的表現評核會受影響。



局方又稱，表現最差的5％至10％公務員將停發增薪點半年，若改善程度未達標，將再延期發放增薪點半年。



社會質疑公務員自動「跳point」評核過於寛鬆

現時公務員評核等級分為六級，被評為第四級或以下的公務員及已達頂薪點者，將不獲增薪點。然而過去多年社會有意見認為，政府對公務員評核過於寛鬆，變相不少人自動「跳point」。

政府局早前宣布更變評核機制，實施「公務員評核制度優化計劃（第一期）」 ，引入「拉Curve」機制，要求好至差的評級都要佔有一定比率的公務員，以更有效地反映及區分公務員的工作表現水平。

倘主管評核不當 「員工管理」可不給良好評級 嚴重者可被質疑判斷力

公務員事務局昨日（5日）向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，交代更多詳情。局方指，評核人員須確保員工表現獲及時、如實評核，與管理方保持一致的評核標準，倘評核者未履行上述職責，應從其工作表現評核中反映，例如評核報告中「員工管理」一項不給予良好評級，嚴重者甚至可質疑其判斷力。該局補充，公務員工作表現評核制度下一直有機制處理評核結果的投訴或上訴，部門須跟從機制處理受評人對所獲評核的不同意見。

局方又稱，將嚴格執行增薪點政策，在所有職系及職級，若人員工作表現被評為第四級或以下，或經正式紀律行動被紀律處分，將在下一個增薪日期停發增薪點6個月。其間主管當局須評估，若表現未改善至滿意程度，隨後6個月將延期發放增薪點，受評人原本的增薪日期及年資亦會受影響。

2026年4月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

公務員事務局局長楊何蓓茵早前表明，倘有部門首長認為全體成員表現滿意，可向局方反映希望有一個較小「拉Curve」的百分比，並提出解釋。局方強調，若有職系不符上下限，會要求部門或職系首長解釋，並與所屬決策局檢視有否須注意之處。局方強調，例外者須有「充分理據」支持。

當局表示，第一期優化計劃將涉及各部門一至兩個負責部門核心職能的部門職系。完成兩個評核周期後，局方將檢討計劃成效，以決定未來路向。至於未有參與第一期的職系，當局鼓勵各部門或職系參考公務員事務局的「指導性評級分布」，並強化工作表現評核機制，包括避免寛鬆的評級。