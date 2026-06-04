公務員加薪｜華員會倡劃一加4.12%：避免高低層薪酬相差太大

影響逾17萬公務員調薪的薪酬趨勢調查結果，昨日（3日）獲薪酬趨勢調查委員會一致確認，高、中、低層僱員的薪酬趨勢總指標分別是為5.16%、3.67%及2.33% 。公務員事務局局長楊何蓓茵今早（4日）在政府總部與多個公務員團體會面，了解他們對調薪的要求。政府華員會秘書長蔡冠龍建議，今年高、中、低層公務員的加薪幅度，與高層淨指標看齊，即劃一加4.12%，形容是較低的加薪幅度。



公務員（梁鵬威攝）

會否引社會反彈？ 蔡冠龍：不應以偏概全

蔡冠龍會後見記者時談及原因，稱主要考慮到避免高低層同事薪酬相差太大、生活費用變動等問題。對於坊間認為宏福苑大火揭露有政府部門涉及履職不當，加薪會引發社會反彈，蔡冠龍稱他們的加薪建議對社會情緒等已有綜合考慮，並提出了較低的加薪幅度。

蔡冠龍強調，個別悲劇固然令人哀傷，惟不應以偏概全，他肯定香港公務員是優秀團隊，指香港政府效率在一些國際競爭力排名評級中經常排在世界前列。他又引述楊何蓓茵指會向行政長官及行政會議轉達意見。

宏福苑大火，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部空地集合，在上午8時默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人。（廖雁雄攝）

曾指公僕薪酬來自公帑 應考慮社會情緒

早前蔡冠龍在出席薪酬趨勢調查委員會會議後，被問到應否將宏福苑事件中的公務員表現納入考量。他當時表示，薪酬調整幅度應全面考慮所有因素，適當考慮當年特殊因素。他當時又指，公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒，是應有責任。

政府早前公布薪酬趨勢調查結果計算出的薪酬趨勢淨指標，高、中及低層薪酬趨勢淨指標分別是百分之4.12%、2.64%及1.17%。薪酬趨勢調查委員會昨日開會確認薪酬趨勢調查結果，指是次調查涵蓋104間公司及超過15萬名僱員，結果顯示，高、中、低層僱員的薪酬趨勢總指標，即反映過去一年私營機構僱員的基本薪金及花紅變動。分別為5.16%、3.67%及2.33%。

根據調查結果，2025年4月2日至2026年4月1日的12個月期間，參與調查的公司獲給予高層薪金（月薪介乎81,511元至163,905元）的僱員，其基本薪金指標為3.29%，加入1.87%額外酬金指標後，總指標達到5.16%。

中層薪金僱員（月薪為26,590元至81,510元）基本薪金指標為3.16%，額外酬金指標為0.51%，薪酬趨勢總指標則為3.67%。月薪低於26,590元的低層薪金僱員基本薪金指標則為2.73%，扣除0.40%的額外酬金指標後，薪酬趨勢總指標為2.33%。

這也是特首會同行政會議決定最終加薪幅度的六大因素之一。

公務員事務局局長楊何蓓茵此前表示，行政長官會同行政會議會考慮薪酬趨勢調查的淨指標， 即在薪酬趨勢總指標基礎上扣除公務員增薪點的淨數值，以及另外五大因素，以決定17萬公務員今年薪酬調整幅度。政界預測，政府不會完全跟淨指標加薪，尤其是高層加幅會向下調。