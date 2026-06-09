公務員加薪｜全體劃一加人工2%　楊何蓓茵：總涉及60億公帑開支

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員加薪幅度今天（9日）出爐。公務員事務局局長楊何蓓茵指，今早行會討論了薪酬調整，決定建議公務員劃一加薪2%，生效期追溯至4月1日生效。楊何蓓茵指，今次加薪考慮了過去一年香港經濟錄得增長，生活開支上漲，私人公司僱員的趨勢淨指標都是正數，顯示私人市場普遍薪酬上漲。



不過，2%加幅遜工會期望。楊何蓓茵指香港未來發展仍需要龐大財務承擔，且地緣證據變化可以短時間內影響民生，同時考慮獨立事件的觀感，無否認與宏福苑火災有關。今次加薪方案，除了公務員受惠，亦包括資助機構，總公帑開支涉及60億元。



2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

公務員劃一加薪2% 楊何蓓茵：地緣政局持續不明須審慎

今年薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。行會作出調整公務員薪酬決定時，會充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定機制下其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標和公務員士氣。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

楊何蓓茵解釋建議公務員劃一加薪2%，是因為地緣政局持續不明朗，政府必須更加審慎審視財政。她續指，香港政府效率去年獲評全球第二，體現香港公務員優秀，在特首帶領下改變了政府文化。她說本屆政府就任以內積極建立有為政府，認真盡責，應對挑戰，落實提振經濟和改善民生的措施。她表示，政府要繼續審慎理財，不過隨著香港經濟持續增長，今年做一個合理的薪酬調整，有助士氣，也是對公務員工作成果的肯定。

她重申，今次調薪是按照機制，平衡了各種相關因素。下一步會聽取職方意見，並向行會匯報，之後提交立法會審議。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

公務員加薪2%考慮宏福火災表現？楊何蓓茵：有考慮公眾觀感

多個公務員工會早前先後約見政府，表達加薪訴求，介乎3％至4.12%，其中嗌價劃一加薪4.12%的華員會促請政府考慮通脹因素，倘加幅少於3.8%，則變相減薪。被問到公務員劃一加薪2%低於中層薪酬淨指標，如何向職方解釋，楊何蓓茵指，行會是經過考慮了六個因素所得出的平衡決定，也有考慮為香港未來發展要做的財務承擔、地緣政治改變等。她稱，知道職方要求有不同，會向其解釋行會的考慮，相信他們會明白。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

楊何蓓茵：行會是平衡考慮 難分辨獨立事件影響

被問到加薪2%是否與宏福苑事件引發的社會觀感有關，楊何蓓茵指，行會做任何決定都會考慮公眾觀感，今次亦不例外，亦會考慮公眾對政府處理財政的期望、公眾對政府如何應對地緣改變的期望等。她之後再被問到宏福苑事件對加薪2%的影響有多少，楊何蓓茵指，行會不僅考慮數字，還考慮當前形勢；至於影響有多少，很難機械地分辨出，強調加薪2%是整體考慮。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

跳point「拉curve」治不到增薪點到頂公務員？

至於引入「跳point」要「拉curve」的評核機制，會否無法處理增薪點已到頂點的公務員，她指對於表現不足的同事，停止發增薪點只是其中一個做法，還會提供培訓和輔導，如果仍不達標，會考慮迫令退休。

對於評級不理想的公務員，被問到半年後能夠再獲評核會否不理想，她表示，正是希望同事有提升，所以會給他清晰指引和輔導，所以才半年評核一次。她續指，不會削弱阻嚇力，同事只能在工作表現改善時才能獲發增薪點。對於警評會的反映擔憂會引起「馬房文化」，楊何蓓茵指，理解同事不適應，會加強解說，令他們安心。