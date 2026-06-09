公務員加薪｜一文看工會嗌價加薪3％至4.12%　不考慮通脹變相減薪

公務員有望加薪，幅度有待行政長官會同行政會議決定。根據往績，一般在六月中拍板調薪，預料行會最快今天（9日）討論加幅。多個公務員工會早前先後約見政府，表達加薪訴求。《香港01》整合各個公務員團體的加薪建議，介乎3％至4.12%，其中嗌價劃一加薪4.12%的華員會促請政府考慮通脹因素，倘加幅少於3.8%，則變相減薪。



回歸以來公務員七度凍薪，原因包括沙士、金融海嘯、疫情時連續凍薪兩年。（陳葦慈攝）

行會考慮一籃子因素決定公務員加薪

今年薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層公務員淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。行會作出調整公務員薪酬決定時，會充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定機制下其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標和公務員士氣。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

公務員事務局局長楊何蓓茵早前與多個公務員工會見面，聽取薪酬調整意見。《香港01》整合各個公務員團體的加薪建議。

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

華員會：公務員劃一加薪4.12%

華員會要求公務員劃一加薪4.12%，會長蔡冠龍解釋，去年甲類消費物價指數是2.1%，今年截至3月31日，甲類消費物價指數3.1%。若低於3.8%薪酬調整幅度，便等同減公務員人工，形容對整體公務員生活造成負面影響。

他說公務員薪酬是來自公帑，所以考慮公務員薪酬調整時，社會上意見、社會情緒是一個不可以避免的考慮因素，形容公務員劃一加薪4.12%已是比較保守。

政府人員協會與楊何蓓茵會面，要求公務員加薪不低於4%。

政府人員協會：公務員加薪不少於4%

政府人員協會要求公務員加薪不少於4%，解釋5月28日至6月1日曾以電子問卷訪問在職公務員，收回2982份問卷。結果顯示，約4.7%受訪者期望加薪不低於2%，約36%期望加薪不低於3%，約55%期望加薪不低於4%。

協會表示公務員編制持續凍結，部門普遍人手不足，薪酬加幅應具競爭力，激勵公務員士氣，並可吸引優秀人才加入。

公務員工會聯合會主席唐麗娥（前排右四）。（香港文書職系公務員總會）

公務員工會聯合會：公務員劃一加薪3%

公務員工會聯合會要求公務員劃一加薪3%，主席唐麗娥解釋希望加幅維持與前年相同的原因，是希望激勵中低層公務員士氣，紓緩生活壓力。今次高層與低層公務員淨指標相差近三個百分點，她認為高層劃一與低層的加幅，可顧及市民觀感。她不同意整體公務員要受宏福苑火災影響，形容只是個別部門或管理層做得不好，不應全體公務員「陪葬」。