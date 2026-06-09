公務員加薪｜消息：行會最快今天拍板加幅　楊何蓓茵下午見記者

公務員有望加薪，消息指幅度最快今天（9日）由行政長官會同行政會議決定。特首李家超早上表示公務員事務局已與公務員職方代表交流意見，稍後向行政會議匯報，由行會作出決定。公務員事務局局長楊何蓓茵同日下午2時15分在政府總部會見傳媒，預料交代公務員加薪幅度。



2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員事務局常任秘書長林雪麗見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（何夏怡攝）

公務員工會嗌價劃一加薪4% 李家超：考慮經濟及士氣等

根據往績，一般在六月上旬至中旬拍板調薪，行會最快今天討論及拍板加幅。多個公務員工會早前先後約見政府，表達加薪訴求，介乎3％至4.12%，其中嗌價劃一加薪4.12%的華員會促請政府考慮通脹因素，倘加幅少於3.8%，則變相減薪。

李家超今早被問到公務員今年是否有望加薪時，他指一向有行之有效的處理機制是檢視六大因素再處理，包括薪酬趨勢淨指標、本港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求和公務員士氣。