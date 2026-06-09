公務員加薪｜2%加幅遜工會期望因宏福火影響？楊何蓓茵認考慮觀感

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員加薪幅度今天（9日）出爐，政府建議全體劃一加薪2%，追溯至4月1日生效，連同資助機構人工，總涉款60億元公帑開支。楊何蓓茵解釋是考慮到地緣政局持續不明，政府財政運用必須審慎，且未來發展仍需要龐大財務承擔。被問到加幅低於中層人員的薪酬趨勢淨指標，以至工會建議的4%，是否考慮到宏福苑火災的公務員表現，楊何蓓茵承認有考慮公眾觀感。



2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

公務員加薪劃一2% 追溯至4月1日生效

公務員加薪2%的建議，是行政長官會同行政會議的共識，按照平衡機制各種相關因素。楊何蓓茵解釋基於地緣政局持續不明朗，政府必須更加審慎處理財政，不過隨著香港經濟持續增長，相信今年的薪酬調整加幅合理，有助提振士氣，也是對公務員工作成果的肯定，下一步會聽取職方意見，並向行會匯報，之後提交立法會審議。

她續指，香港政府效率去年獲評全球第二，體現香港公務員優秀，在特首帶領下改變了政府文化，又說本屆政府就任以內積極建立有為政府，認真盡責，應對挑戰，落實提振經濟和改善民生的措施。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

遜工會加薪訴求受宏福火影響？楊何蓓茵承認考慮觀感

今年薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。今次加薪2%遜於中層人員的薪酬淨指標。多個公務員工會早前表達的加薪訴求，亦介乎3％至4.12%，其中嗌價劃一加薪4.12%的華員會促請政府考慮通脹因素，倘加幅少於3.8%，則變相減薪。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

被問到如何向職方解釋，楊何蓓茵指行會是經過考慮了六個因素所得出的平衡決定，也有考慮為香港未來發展要做的財務承擔、地緣政治改變等。她稱，知道職方要求有不同，會向其解釋行會的考慮，相信他們會明白。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

楊何蓓茵：行會是平衡考慮 難分辨獨立事件影響

被問到加薪2%是否與宏福苑事件引發的社會觀感有關，楊何蓓茵並無否認，她指行會做任何決定都會考慮公眾觀感，今次亦不例外，亦會考慮公眾對政府處理財政，以及應對地緣改變的期望等。她之後再被問到宏福苑事件對加薪2%的影響有多少，楊何蓓茵指，行會不僅考慮數字，還考慮當前形勢；至於影響有多少，很難機械地分辨出獨立事件的影響，強調加薪2%是整體考慮。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

今年薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。行會作出調整公務員薪酬決定時，會充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定機制下其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標和公務員士氣。