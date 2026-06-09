公務員加薪｜拉curve難治跳point到頂公務員？楊何蓓茵：可迫退休

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】政府今日（9日）建議公務員劃一加薪2%，低於中層的薪酬淨指標及工會訴求。今年十月，將引入「跳point」要「拉curve」的評核制度，公務員事務局局長楊何蓓茵被問到如何處理增薪點已到頂的公務員工作質素下降問題，她指增薪點到頂的員工亦會被評核表現，「跳point」只是其中一個評核，如工作能力不足，會提供適當輔導並再作評核，若培訓後仍不達標可以迫令退休。



2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

市民憂拉curve影響工作質素 楊何蓓茵：半年一次評核不會削弱阻嚇性

實政圓桌召集人田北辰日前質疑17萬名公務員之中有4至5萬人已經跳point到頂點，「到咗頂點冇得繼續跳，咁咪hea做囉，而呢啲通常比較高級，咁咪係變相肥上瘦下？」他建議，這批人如果被評為不獲「跳point」，應一併懲罰不能跟大隊年度加薪。他又認為「跳point」評核應統一每年評估一次，而非半年一次。

政府人員協會與楊何蓓茵會面，要求公務員加薪不低於4%。

楊何蓓茵表示，停止發增薪點只是其中一個評核方法，能力未及的員工需要接受輔導和培訓，並在指定時間內改進。若經過培訓後仍未達標，將會對相關員工有後續行動，如迫令退休。楊何蓓茵續指，如公務員被評為第四級以下，需要半年之後再接受評核。她期望此機制能鼓勵員工盡快改善。

被問到每半年進行一次評核會否削弱阻嚇力，楊何蓓茵表示增薪點只會在公務員工作表現有改善的情況下發出。如公務員半年後仍未見改進，除勒令退休之外，亦會提供清晰指標要求其改善。她表示，評核機制對員工有「追逼感」，相信有一定作用，阻嚇力不會減少。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

警隊憂機制引「馬房文化」 楊何蓓茵：會加強解說

日前，警察評議會對「拉curve」做法表示質疑，指可能會衍生「馬房文化」影響公務員廉潔。楊何蓓茵表示，政府明白公務員管理措施有改善空間，亦理解員工對有關事宜會有疑問，因此會盡力向各部門加強解說，釐清計劃細節。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

誤發小一派位短訊「無point跳」？ 楊何蓓茵：正調查

被問到上周教育局發生誤發小一派位短訊事件，疑涉系統程序出錯，政府會否以新評核機制處理有關人員，楊何蓓茵指事件正調查，如發現有涉事人員導致出錯，會於其工作評核報告中反映。