公務員加薪｜宏福火未問責影響觀感？楊何蓓茵：大部分表現非常好

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】影響約17萬名公務員加薪的薪酬趨勢淨指標齊升，低中高層公務員介乎1.17%至4.12%。宏福苑大火至今六個月，未有官員問責。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）被問到有意見認為所有公務員劃一加薪或引發社會反彈時，她承認部分人表現不理想，惟絕大部分公務員專業高效地服務社會，「發現有問題我哋都會處置，絕大部分同事工作成果係非常之好」，強調最重要用好機制處理，並幫助他們進步。



影響約17萬名公務員的年度薪酬趨勢調查結果出爐。（資料圖片/陳葦慈攝）

高中低層薪酬趨勢淨指標齊升 介乎1.17%至4.12%

薪酬趨勢調查參考104間公司共15.5萬名員工的薪酬，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標齊升，分別為4.12%、2.64%及1.17%，調查並非調整公務員薪酬的唯一因素，之後行政會議會考慮各項因素後作最終決定。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員事務局常任秘書長林雪麗見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（何夏怡攝）

楊何蓓茵：大部分同事非常好 要幫助不理想者進步

早前宏福苑聽證會揭露多名公務員履職不當，包括ICU屋宇保養測量師劉嘉敏、高級測量師古小平涉巡查前向承辦商通風報信等。坊間不滿未有人問責，有意見擔憂公務員劃一加薪或對社會觀感有不良影響。

發現有問題我哋都會處置，而絕大部分同事工作成果，係非常之好。 楊何蓓茵

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

楊何蓓茵被問到若最終劃一為中高層和低層公務員加薪，會否擔心影響社會觀感，如何平衡士氣和市民感受，應否壓低中高層公務員加薪幅度時，她表示，絕大部分公僕專業高效地服務社會，強調「絕大部分同事工作成果係非常之好」，承認部分人表現不理想，最重要用好機制處理，並幫助其進步。

當然有部分唔同層級公務員工作表現可以更加好，有唔係太理想地方，最重要用好有效機制去處理……亦都希望用好人事管理措施、培訓、輔導，幫助佢哋進步。 楊何蓓茵

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（梁鵬威攝）

已跟進被聽證會點名公務員？楊何蓓茵：會按結果跟進

至於宏福苑火災聽證會點名部分公務員表現，局方內部會否已在跟進，她指聽證會未完，獨立委員會會得出公正的結果，局方會按結果作跟進工作。