網約車｜要求司機平均每日駕數程車　倘數月沒接單平台會「溫提」

網約車合法化，提出首階段發出1萬個牌照作為起步點，預計最快今年11月底起陸續批出牌照。立法會今日（9日）審議網約車相關的附屬法例，運輸及物流局局長陳美寶指，司機最低工作要求將以一整年計算，平均而言大約每日需要駕駛數程。當局會持續監察司機的營運情況，若數月沒有接單會透過平台適時提醒。她續指，突發情況未達最低營運要求的司機，可以續牌時向當局提出理由，並參考平台數據，酌情處理。她又指，倘透過限制上線時數，去增加發牌數量，甚至變為無限，是偏離政策基礎。



運輸及物流局局長陳美寶（立法會）

立法會議員莊豪鋒。（直播截圖）

莊豪鋒倡設平台抽成上限最多15%

立法會「與規管網約車服務有關的4項附屬法例」小組委員會舉行會議。會上，實政圓桌議員莊豪鋒認為，政府有必要限制平台的收費下限，最平收費需要與的士咪錶看齊。他又指，目前平台抽成約30%，建議可設立抽成上限最多15%。

陳美寶表示，如果出現「內捲」或「割喉式」的情況，當局有手段處理，但若預先訂立最低收費，屬「干預市場正常運作，影響市民嗰個選擇」，強調「要訂任何收費下限，要非常小心，否則會影響市場運作」，暫不傾向設收費下限。

陳美寶又指，海外及內地沒有限定抽成份額，當局不傾向在新增事物上，訂出不同規定，以免影響平台健康和持續發展，當局會密切觀察情況，若出現不理想情況，署長可隨時更改和增潤牌照條款。

何敬康。（直播截圖）

何敬康憂疲勞駕駛 陳美寶：沒統一標準

選委界議員何敬康認為，在發牌後未來或有網約車司機，會每天工作逾6小時，以賺取更多收入錢，問到政府會如何避免出現疲勞駕駛的問題。

陳美寶指，政府要求平台提供上線和工作時間，過去處理專營巴士問題上，都有涉獵過疲勞駕駛議題，但世上沒有統一標準，決定疲勞駕駛的時數。她認為，現時不需決定給如何處理疲勞駕駛的問題，待日後有數據可作階段性分析，相信屆時可評估趨勢。

圖為C15+選委界陳紹雄。（湯致遠攝）

陳紹雄建議加入國安條款 要求在港設伺服器

選委界議員陳紹雄建議，政府在牌照條款中加入國安條款，又問到政府會否考慮在牌照條件，要求平台數據儲存的伺服器需要設在香港。

陳美寶強調，重視數據安全及私隱資料，修訂條例訂明持牌平台，需要備存營運資料及提供妥善紀錄，亦賦權運輸署署長可就一系列事宜施加牌照條件，以確保資料安全，包括與載客服務相關的資料搜集、儲存等。

她續稱，會密切與平台溝通，探討是否能在港建立數據庫，以方便與運輸署處系統作對接。不過她坦言，明白數據程式、分配一般會在海外進行，亦未必會規定在某地作數據儲存，當局會密切留意情況，條例亦會賦權署長日後可以因應情況，更新或增潤內容。

至於在牌照條款中加入國安條款，她指，目前優先任務為完善條例，並爭取通過，按政府一貫做法會加入國安及遵守個人資料私隱條款。她指，未來會在牌照條件中特別訂明，乘客、司機的路線資料，不能用於乘車以外相關的用途，以及不能人傳送予平台以外的組織或人士。

勞聯周小松。（立法會）

司機平均每日接單駕數程車 倘數月沒接單平台會「溫提」

政府建議在續牌時引入最低營運要求，網約車須於牌照有效期內，完成指定數量的行程，才可續期。勞聯周小松問到，政府現階段計劃的最低營運要求時數為何，以及當局會否另設機制應對特殊情況，如汽車損毀，司機生病等。

陳美寶表示，當局正就此收集意見，最低營運要求將以一整年計算，平均而言大約每日需要駕駛數程。她續指，針對突發情況，而未達最低要求，當局會在續牌時容許司機提出理由，並參考平台數據，酌情處理。另外當局會持續監察司機的營運情況，若數月沒有接單會透過平台適時提醒。

運輸及物流局局長陳美寶（湯致遠攝）

陳美寶：無限發牌偏離政策基礎

民建聯葉傲冬建議，政府可就網約車上線時數設限，在設限後可以不限制發牌數量。陳美寶表示，網約車性質屬兼職流動性大，若硬性預設上線時數恐局限司機服務的範圍和空間，影響市民體驗。她續稱，倘透過限制上線時數，去增加發牌數量，甚至變為無限，已偏離政策基礎。小組委員會已完成討論政策事宜，進入續條審議階段。