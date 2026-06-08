網約車｜曾鈺成：無上限發牌不損的士利益　對憂塞車理由莫名其妙

政府首階段發上限一萬個網約車牌照，立法會前主席曾鈺成認為不合理，且有違嬝約車善用閒置資源的概念，「當佢自己架車無用時，可以出嚟揸一、兩程，你點可能話攞咗牌嘅人每日做6個鐘，根本違反成個理念根本錯」，認為網約車發牌不設上限亦無損的士業界利益。政府另一個設發牌上限的理據是擔心導致交通癱瘓，曾鈺成笑言「拗晒頭」，因網約車不能遊街兜客，故網約車政策重點應是乘客量及候車時間。



曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上與林緻茵評論網約車政策。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上評論網約車政策。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上表示，政府首階段發上限一萬個網約車牌照的數字「唔只係太樂觀，我認為係唔合理呢個計算」。他說，政府假設一萬個領牌的司機，每日工作6小時，違反發展網約車的背後原理，其最大優勢是利用閒置資源，令司機用不著私家車或沒其他用途時，可考慮駕駛一、兩程網約車。

你點可能話攞咗牌嘅人每日會做6個鐘，根本違反成個理念，根本錯。 曾鈺成

曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上評論網約車政策。（曾鈺成YouTube）

另一個政府設網約車牌照上限的原因，是避免交通擠塞。曾鈺成不認同這說法，並認為決定網約車牌照數目的原則，應是有多少人乘搭網約車，以及成功召喚到網約車的時間，而非有多少人持有網約車牌照，對此感莫名其妙。

我又拗晒頭，點解你發多啲網約車牌就交通擠塞呢？啲人唔會攞咗牌就揸架車出嚟行街，唔會好似的士兜客。 曾鈺成

曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上評論網約車政策。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成明白的士業界心態憂慮網約車爭生意搶客，但他認為網約車優勢不及的士，故從社會整體利益、充分利用資源角度，看不到網約車牌照要設上限的理由，「總之任何人想申請，接受晒條件就發牌，有咩問題呢？」他指看不到有消極影響，「調轉發一萬個牌，抽籤抽著成日唔揸又點呢？有咩好處呢？」

的士完全可以係平台同網車競爭，仲可以街上兜客接客，計起上來我認為佢無蝕底，唔覺得網約車牌照會影響的士業界利益。 曾鈺成

曾鈺成在個人網台節目《香港拗緊乜》上評論網約車政策。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成指，增加網約車發牌量，甚至不設上限，都不會造成「氾濫成災」問題，將來領牌的司機，並不等於願意任何時候載客的司機，又認為政府邏輯有問題，若申請牌照的人繳交牌費後會願意增加駕駛時數，便違反搞網約車的宗旨，與其對網約車的概念有距離。