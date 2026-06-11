梁美芬提議案卻擬中途離場　叫同僚踴躍發言惹拉布遐想｜政圈風聲

近年議會有不成文慣例，當有代議士提出議員議案時，一般都會先向同僚「打招呼」，並鼓勵踴躍發言，以增討論熱度。立法會昨日（10日）討論，由經民聯選委界議員梁美芬提出的議員議案。筆者聽聞，梁美芬早前游說建制同僚屆時多發言，但提到自己在會議期間，需要離開約1小時，出席「重要會議」。此舉惹來部分議員的微言，質疑梁美芬是希望議員踴躍發言，抑或希望替其拖延時間，作「另類拉布」。



不過梁美芬接受《香港01》查詢時，否認此舉是希望同僚替其拖時間，強調只是希望大家多就議案發言，又稱「通常如果我行開，我都會同啲人（議員）講」。



梁美芬提議員議案 倡深化國際法律樞紐建設

立法會昨舉行大會，期間討論由梁美芬提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」的議員議案。議案就「香港五年規劃」提出不少建議，例如加強國際法、海事法、涉外法治等法律人才培訓，以及推動人工智能、低空經濟及太空經濟等新興領域的立法及規則制定。

稱要到西環出席「重要會議」 請同僚積極發言幫忙

據了解，梁美芬對議案十分重視，在較早前已口頭游說同僚「撐場」，其後再向議員發訊息，稱議案關乎新經濟發展，期待大家一同為香港集思廣益。

本來鼓勵同僚為香港發展，積極建言獻策，確是美事。然而，梁美芬在提出議案的前一晚，又再向議員發訊息，指由於下午3時半要到西環出席一個「重要會議」，故在下午3時許，要離開立法會約1小時，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。

代議士指做法惹人遐想 質疑「另類拉布」

此舉引來不少議員微言。有代議士直指，本來議員之間呼籲「互相撐場」，實屬正常。然而梁美芬一方面呼籲踴躍發言，一方面向他們表示，當天另有活動，確實惹人遐想，「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」

另有代議士表示有同感，認為梁美芬是希望大家協助「拖時間」，形容有如「另類拉布」，直言「議員發唔發言，唔係因為你開唔開會」。該代議士又慨嘆，梁美芬作為協調人之一，更曾任多屆議員，理應採用更好的處事方式。

討論期間改稱不出席會議 呼籲可盡快投票

最終這場「另類拉布」未有上演。雖然梁美芬力邀議員發言，但仍有部分人未有響應。按規定，每個議員議案最多可討論4小時，該議案最終用約3小時完成討論。議案完結前，梁美芬都未有離開立法會出席「重要會議」。

不過，據了解，她在討論期間，再向同僚發訊息，稱獲同意只參加「重要會議」的下半場，「大家不用再一定發言了。發言議員都講得很好。可盡快投票」。

梁美芬否認希望拖時間：一般離開議會會向同僚交代

筆者事後向梁美芬查詢，她否認是想同僚替其拖時間，只是希望他們多就議案發言，稱「不嬲我都歡迎人哋，喺我動議發多啲言」，強調與該會議無關。至於為何向議員提到需要出席會議，她表示「通常如果我行開，我都會同啲人講」，最終自己亦沒有出席會議。