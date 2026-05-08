「五年規劃」突成議員議案熱門詞　背後有高人「建議」｜政圈風聲

香港即將制定首份五年規劃，近日不少議員議案中，亦有加入「五年規劃」的字眼，並附上各項建議。據筆者了解，原來立法會主席李慧琼上月底向一眾議員發訊息，「建議」他們在議員議案中，加入循香港編制首個五年規劃的角度思考，並作出建議，讓社會了解議員就五年規劃的想法。有議員笑言，如果90位議員一窩蜂以此方向發言，會變得非常著跡，「有時唔洗做到咁明顯嘅」。亦有代議士坦言沒有壓力，「扣到咪扣，唔通我講掃街都扣到咩」。



「五年規劃」成議員議案熱門詞

為對接「十五五」規劃，特區政府即將為香港制定首份五年規劃，並已與立法會建立協同機制研究多項發展專題，一眾議員亦在近期四出收集意見。

除積極收集民意，代議士們近日亦默默地建言獻策。細看未來兩星期合共四個議員議案，不難發現香港首份五年規劃儼然已成為熱門詞，四個議員議案都有囊括香港五年規劃的字眼，並提出建議。

以下周的大會為例，商界（第二）議員姚祖輝，和選委界洪錦鉉分別提出「全面提升香港國際航運中心競爭力」，以及「推動香港銀髮經濟發展，與國家接軌」的議員議案。

其中，姚祖輝建議在香港「五年規劃」中提出措施，積極推動粵港澳大灣區各港口之間的協同效應；洪錦鉉則建議在制定首份香港「五年規劃」時，透過去年成立的社會高齡化對策工作組推動粵港澳大灣區養老服務標準和互認制度等。

立法會主席李慧琼見記者。（夏家朗攝）

李慧琼「建議」代議士 議員議案加入「五年規劃」

據悉，為讓社會進一步了解議員就「五年規劃」的想法和建議，李慧琼在上月於香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會首次會議完結後，便向一眾代議士發訊息，指為全力配合特區政府制定首個五年規劃，「建議」代議士們在議員議案思考加入香港編制首個五年規劃的內容，就制定首個五年規劃角度建言獻策及作出建議，此安排直至六月底。

笑言「建議」似作文要「扣題」 沒壓力非硬性要求

有代議士笑言，「建議」猶如提醒議員，需要好像中學生作文般要「扣題」。上一屆立法會主席梁君彥則甚少就議員發言方向提出意見，形容是「新人事新作風」。但該代議士坦言，沒有任何壓力，因為五年規劃涉及的範疇眾多，任何事情可以扣緊五年規劃，而且有關建議亦非硬性要求。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

議會中人：扣到咪扣，唔通我講掃街都扣到咩

有議會中人表示，議員過去發言時可能較聚焦香港的發展，未必會思考國家大局，不過如今中央明確要求香港要主動配合國家，香港在國家發展中需擔起明確角色，故要求議員在發言期間多就此建言獻策，亦無可厚非，相信「建議」只是希望為議員提供多一個思考角度，並讓社會更了解五年規劃，「扣到咪扣，都無壓力嘅，唔通我講掃街都扣到咩」。

立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於今日（9日）會見傳媒。（夏家朗攝）

代議士憂一窩蜂提「五年規劃」太著跡

另有代議士表示，留意到有關信息發出後，個別「新丁」在發言內容中，刻意提到五年規劃的情況，擔心未來如果90位議員一窩蜂，以此方向發言，會變得非常著跡，慨嘆「有時唔洗做到咁明顯嘅」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

議員議案設立的初衷，本是為代議士提供平台，就涉公共利益的事宜表達意見。制定首份「五年規劃」實乃香港未來發展的頭等大事，代議士們積極透過議案，為五年規劃建言獻策，屬義有之義。不過，要提防變得形式化，變成「交數」，相信非大眾所樂見。如何拿捏好平衡，考驗一眾代議士的政治智慧。