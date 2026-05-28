盧偉國邀未婚妻余仲欣入經民聯　黨友前「激咀」道相識｜政圈風聲

73歲的經民聯主席盧偉國將會再婚，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣拉埋天窗，為政圈投下震撼彈。《香港01》聽聞，這場喜事初步擇了好日，擬10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。一對準新人明天（29日）將會見記者分享婚訊喜悅，講述因同愛粵曲粵劇相逢之緣。兩人相當恩愛，消息指黨團會議後更在黨友面前「激咀」。



兩人婚事選址金鐘經民聯總部開記者會交代，可能有玄機。據了解，盧偉國向黨友透露擬邀請余仲欣加入經民聯。有經民聯中人相信，讀畢城大獸醫學學士的余仲欣，或可為經民聯帶來繼眼科醫生以外的另一專業人士新力軍。



盧偉國與余仲欣曾同台演出。

73歲盧偉國與約30歲余仲欣因愛粵曲而相逢

16年前已抱孫榮升做爺爺的盧偉國，離開立法會後覓得「第二春」，殊不簡單。十月將與年輕逾四十年的余仲欣結婚，為政圈沖喜。今次是盧偉國再婚，他的原配黃少珍5年前離世。5年後，緣份將盧偉國與余仲欣拉在一起，更將結成夫婦。兩人邀請傳媒出席明天的記者會時，都流露出相知相守、琴瑟和鳴的喜悅，透露戲曲為緣，粵韻傳情。

我們因同愛粵曲粵劇而相逢，因心意契合而相守。得此良緣，倍感珍惜。 盧偉國、余仲欣

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

盧偉國率先向黨友披露婚訊 黨友面前「激咀」道相識

不過，盧偉國早於周二（26日）已在立法會黨團會議中，帶同余仲欣出席，並介紹予黨友認識。有經民聯中人對一名陌生女子突然現身都感到愕然，其後盧偉國介紹余仲欣是其未婚妻，大家才恍然大悟，原來是甜蜜事。

盧偉國與未婚妻余仲欣合照。

據了解，熱愛音樂且精通多種樂器盧偉國，向黨友大談對余仲欣的感覺，明言很欣賞其粵劇造詣，尤其鋼琴及二胡都達到演奏級，自己更不時去現場觀賞余仲欣的演出。余仲欣即場演奏二胡後，盧偉國在黨友前「激咀」對方曬恩愛。兩人在立法會與黨友一起合照。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國認識余仲欣時仍是小學生

不過，要數到兩人結緣的契機，非粵劇莫屬。兩人曾飾演夫妻演出《爛賭二贖老婆》，又有多次合作，據了解令盧偉國感覺雙方很投契，且大家的心中都有對方，於是在一次表演後表白了。緣不只於粵劇，多個說法指余仲欣是盧偉國已故原配黃少珍介紹認識的。盧偉國認識余仲欣的時候，對方仍是小學生，當時首次贏得全港粵曲比賽小學組冠軍。

盧偉國吹奏色士風（歐家樂攝）

盧偉國兩年前日記流露欣賞余仲欣

不時寫日記的盧偉國，早於2024年8月已有端倪流露出對余仲欣的欣賞。他當時指，與余仲欣在「欣韻傳城 - 余仲欣粵曲演唱會」合唱，演唱會獲得香港城市大學大力支持，透露余仲欣當時仍在城大攻讀獸醫，表現出色，「佢自幼醉心粵曲粵劇，唱做俱佳，並精於多種樂器，致力推廣傳統曲藝，曾於演藝學院教授粵曲唱科。」

他又說，余仲欣被選為「城大 Heroes」之一，連接城大與又一城的行人隧道內就有巨幅海報介紹她及其他 Heroes。而自己曾任4年城市理工校董，正名為城市大學後，亦繼續做4年校董，現為城大兼職教授，「所以仲欣與我都係城大人」。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國稱余仲欣「世姪女」

兩個月後，盧偉國應邀與余仲欣合演警世諧趣粵曲《呃神騙鬼》，呼籲市民千萬不要中騙徒奸計。他透露，曾與已故原配黃少珍演出此曲數回，今次輪到與「世姪女」余仲欣合唱，當時讚余仲欣自幼醉心粵曲粵劇，唱做俱佳，尤精多種樂器，難得她有志推廣傳統曲藝，年紀輕輕已於演藝學院教授粵曲唱科。

合唱者乃我兩夫妻見證成長之世姪女余仲欣，認識她於當年首次獲全港粵曲比賽小學組冠軍之時。Adelina（黃少珍）已返回天家三年多，今見夫君在俗世重唱此曲，想會鼓勵讚賞吧？ 盧偉國

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國擬邀未婚妻余仲欣入經民聯

這場喜事，聽聞初步擇日擬10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。一對準新人明天（29日）將會在金鐘經民聯總部見記者，分享婚訊喜悅，講述因同愛粵曲粵劇相逢之緣。兩人婚事選址經民聯地方開記者會交代，可能有玄機。

盧偉國。(夏家朗攝)

據了解，盧偉國向黨友透露擬邀請余仲欣加入經民聯，雖沒提對方意願，但有經民聯中人相信讀畢獸醫學士的余仲欣，或可為經民聯帶來繼眼科醫生以外的另一專業人士新力軍，且對方的文化領域造詣佳，歡迎余仲欣入黨。一切有待明天記者會揭曉！