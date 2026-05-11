官員吹「反駁風」或有苦衷　換屆前出現「過敏反應」｜政圈風聲

近日，相繼有官員不點名反駁議員的意見，用詞相當嚴厲，由「危言聳聽」到「造謠誤導」，甚至投票與否「無關痛癢」字眼也出動。部門「反駁」槍口突然對著議員，不論是三屆議員何君堯，抑或民建聯領導層葉傲冬也無一倖免。以近期公開「反駁」頻率計，醫務衞生局被視為「跑出」的一個政策局。部分政策局風格傾向「私了」，私下聯絡相關持分者解釋，令受爭議政策「軟著陸」，又增進雙方了解，無意事事公審。



當建制陣營對個別部門尊重立法會的情況感不悅之際，有看透世事的資深議員坦言，官員吹「反駁風」或有苦衷，可能與明年政府將換屆有關，往時換屆前一年官員表現頗為關鍵，相關表現納入評核。面對議員正常表達個人異議意見，可能出現「過敏反應」也不為奇。不過，行政主導是香港憲制核心，政府和立法會議員角色不同，看問題的視角也不一樣，中央也希望議員可提出不同意見監察政府。



2026年1月1日，新一屆立法會議員宣誓就職，行政長官李家超監誓。（廖雁雄攝）

公立醫院加價成矛盾焦點

公立醫院加價，是近期立法會與醫務衞生局的矛盾焦點。作為代議士，反映市民對加價的不滿、憂慮是職責所在，尤其不少是民選議員，畢竟也要向選民交代。繼上月財政預算案辯論期間，多名議員批評公院向基層弱勢「開刀」，不只關心醫療議題的選委界議員陳凱欣關注加價首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，部分人反映加價寧不取藥。本身是直選議員的建制最大黨民建聯主席陳克勤也開腔，指財政緊張下「無論點慳都唔應該、唔能夠向基層及弱勢開刀」，期望政府更好平衡財政可持續性及市民福祉。

陳茂波宣讀新一份《財政預算案》歷時約2小時，立法會議員一如以往坐足2小時在會議廳，少部分議員時不時托頭。（梁鵬威攝）

當局接連反駁議員：「造謠」、「誤導」、「不實」

議會中的異議聲音，觸發醫管局相隔一天後漏夜發稿斥有關說法不符合事實。不足一周後，民建聯新界東南立法會議員葉傲冬接受傳媒訪問時指，擔心禁另類煙法例生效後，影響旅客訪港意欲，衞生署出稿不點名反駁指是造謠、誤導公眾。葉傲冬其後向《香港01》表示「不再回應了」。近期，多名代議士私下對特區政府某些部門反駁風氣盛行感不滿，認為是扭曲行政主導，甚至讓人感覺政府想噤聲，有違行政主導的原意，甚至令人聯想是否行政霸權。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

代議士感恩「譚Sir」挺身而出 據聞港府普遍沒不滿議員

夏寶龍表明行政主導不是行政獨大，而是行政、立法、司法各司其職、協調配合的治理體系。縱橫政壇40年、五屆立法會議員的全國人大前常委譚耀宗早前向《香港01》表示，政府面對議員意見時應抱持「有則改之，無則加勉」的心態，不要質疑對方的出發點，「對人哋講嘅嘢要聽下」。他直言，中央希望議員可提出不同意見，政府要對議員多包容。

譚耀宗（左二）、葉國謙（右二）為黨友打氣。（羅君豪攝）

據聞，不少議員對於政壇地位舉足輕重的「譚Sir」語重心長提醒，感到很暖心，認為是為了行政主導不走樣、不變形實踐，以至為立法會議員的正常意見表達，說了句公道話。有資深政界中人打聽港府對於議員發言是否普遍有不滿，得出的結論都是沒有「不良反應」，故相信是個別部門的行事風格。誠然，不同政策局官員面對不同聲音時，取態大不同。以近期「反駁」頻率計，醫務衞生局被視為「跑出」的一個政策局，一周兩次不點名反駁立法會議員。

謝展寰「胸襟廣闊」獲議員點讚

議員有否因為官員的反駁而噤聲呢？看來如常發揮。上周五（8日）立法會衞生事務委員會討論公立醫院加價時，亦出現近年罕見的官員和議員舌劍唇槍場面。會上超時激辯醫療收費，其後的中大醫院議程也被取消。多名議員質疑醫療收費改革，其中民建聯黨團召集人陳恒鑌批評欠諮詢，直言情況不理想，並質疑局方以改革前的數據說明成效沒有參考價值。陳凱欣繼續關注醫療收費改革，指欠缺諮詢，議員無權否決加幅，只能「討論已發生的事」。她促請醫管局解釋為何對專科門診的加幅「加得咁狠」。

筆者連月來打聽，不少議員對環境及生態局局長謝展寰面對批評聲音的表現點讚，以垃圾徵費為例，雖然煞停收場，但指謝展寰面對異議時仍「胸襟廣闊」，公開和私下也落力聯絡解說，對於議員的批評沒有放在心上，至少沒有讓人感覺所謂「記仇」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為張培剛。（夏家朗攝）

官員吹「反駁風」或有苦衷？

當建制陣營對個別部門尊重立法會的情況感不悅之際，有看透世事的資深議員坦言，部分官員吹「反駁風」或有苦衷。往時換屆前一年官員表現頗為關鍵，相關表現納入評核，指可能與明年政府將換屆有關。有建制中人笑言，面對議員正常表達個人異議意見時，為免被「扣分」，影響下屆留任機會，故寧先下手為強反駁議員，以免處於劣勢，可能出現「過敏反應」也不為奇。有熟知京城的政界中人打趣道，越大反應可能反映越緊張。不過，「鐘擺效應」教會當事情去到極端時會遇反彈。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

正所謂「悶聲發大財」，上屆立法會任期將完之際，有意連任的議員都有一個共通點，就是行事開始變得低調，以免行差踏錯。畢竟當時有傳特首以至政策局長，有份參與議員表現評核。時移世易，明年換屆的是特區政府。立法與行政機關如何發揮既互相配合，又能制衡的作用，雙方都不過界，考各方智慧。