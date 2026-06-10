李家超晤哈薩克副總理　冀深化合作　歡迎當地企業善用香港拓商機

剛率團出訪中亞的特首李家超，今日（10日）在禮賓府與哈薩克副總理波茲姆巴耶夫會面。李家超表示，很高興與對方進一步跟進早前訪問的成果，期待雙方未來繼續深化合作。他期待香港和哈薩克在不同領域優勢互補、協同發展，歡迎哈薩克企業善用香港國際領先的金融和創科平台、世界前列的專業服務，拓展更多商機。



特首李家超今日（10日）在禮賓府與哈薩克副總理波茲姆巴耶夫會面。（政府新聞處圖片）

李家超今日在禮賓府與哈薩克副總理波茲姆巴耶夫會面，律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺和特首辦公室主任葉文娟亦有出席。

李家超表示，很高興首次與波茲姆巴耶夫副總理會面，歡迎他率團來港，出席明日（11日）舉行的阿拉套市發展圓桌會議。李家超表示，他率領香港加內地商貿代表團上周圓滿結束中亞之行，達成多項成果。訪問哈薩克期間，他分別與總統托卡耶夫、總理別克捷諾夫和兩位副總理會面，就金融、經貿、創新科技等議題進行討論，建立政府間的高層聯繫，他感謝哈薩克政府的重視、高規格接待和悉心安排。

李家超說，今日很高興與波茲姆巴耶夫副總理進一步跟進這些訪問成果，並期待雙方未來繼續深化合作。

李家超又表示，哈薩克是連接中國和歐洲的重要商業及物流樞紐，也是「一帶一路」的首倡之地，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴，合作前景廣闊。今次訪問達成多項成果，正體現香港作為「一帶一路」功能平台，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，推動雙方更廣、更深的合作，建立樞紐對樞紐的合作模式。隨着香港將會在明年首季開通飛往哈薩克阿拉木圖的直航航班，兩地人文交流將會更為頻繁。

李家超說，香港在「一國兩制」下，發揮內聯外通的獨特優勢，在最自由經濟體排名世界第一，正加速建設北部都會區，全力發展成為國際創新科技中心。他期待香港和哈薩克在不同領域優勢互補、協同發展，歡迎哈薩克企業善用香港國際領先的金融和創科平台、世界前列的專業服務，拓展更多商機。香港同時會進一步助力香港和內地企業「出海」，在包括哈薩克的中亞國家發掘更多機遇、開拓新藍海。