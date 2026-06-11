李家超見訪港哈薩克副總理：期待兩地發展「樞紐對樞紐」作用

行政長官李家超今天（11日）出席哈薩克阿拉木圖市在香港舉辦的圓桌會議，歡迎哈薩克副總理波茲姆巴耶夫率團來港參加分享發展機遇。李家超指阿拉木圖和香港的兩座「新城」都以科技創新、未來發展為核心，合作空間和前景廣闊，期待香港和哈薩克發展「樞紐對樞紐」作用，兩地將中亞和東亞、南亞連接起來，互利共贏。



行政長官李家超今天（11日）出席哈薩克阿拉木圖市在香港舉辦的圓桌會議，歡迎哈薩克副總理波茲姆巴耶夫率團來港參加分享發展機遇。（李家超FB）

李家超指哈薩克正推動多方面改革、推動經濟多元化，重點建立面向未來的智慧城市，阿拉木圖這座「新城」未來將建設成為集商務、金融、教育、醫療等於一體的現代化城市，向進駐企業提供稅務優惠，人口不斷擴張。他表示，哈薩克大力改革，並以開放、友善的姿態尋求國際合作夥伴，期待與哈薩克拓展全方位商務及投資合作。

行政長官李家超今天（11日）出席哈薩克阿拉木圖市在香港舉辦的圓桌會議，歡迎哈薩克副總理波茲姆巴耶夫率團來港參加分享發展機遇。（李家超FB）

他說香港可以從三方面為阿拉套市提供支持：一是作為全球資本門戶，為當地企業提供發債、上市等多元融資服務；二是作為進入中國內地的門戶，協助當地企業對接內地供應鏈，拓展亞洲乃至全球市場；三是作為人才與科技合作夥伴，憑藉頂尖高等院校資源與全球領先的創新集群，協助當地產業升級。