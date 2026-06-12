李家超：五年規劃可第三季出爐　本屆最後一年用最短時間做最多事

下月就是現屆特區政府上任四周年，行政長官李家超接受媒體專訪，回顧過去四年施政成效及香港未來發展藍圖。他以「使命、擔當、憂患意識」總結過去四年的體會，並透露香港首個「五年規劃」有望提早於今年第三季尾出台。談及首個特首任期踏入最後一年，李家超表示，一年可以做很多事，將致力「用最短的時間做最多的事」。



2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥迅攝）

立法會社會各界支持下 編制速度比想像中快

今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府亦破天荒編制首份香港五年規劃，原本目標是年底發布，但李家超接受大公文匯傳媒集團旗下媒體訪問時表示，在社會各界及立法會的支持下，編制速度比想像中快。正式文件有空間從原定的年底目標，提前至今年第三季尾正式推出。

李家超日前公布，由6月15日（下周一）至8月14日，就香港五年規劃進行為期兩個月的公眾諮詢。他表示，諮詢將舉辦多場線上線下活動，他亦會比照《施政報告》的做法，親自落區聆聽民意及給予即時反應。

李家超強調，五年規劃是一份「跨屆」藍圖涵蓋本屆政府最後一年及下屆政府首四年，此舉旨在確保香港政策的系統性與延續性，不受政府換屆影響。他又說，未來的《施政報告》也將圍繞這份藍圖來制定，逐步使之成為香港的「慣例」。

八個字形容任期：使命、擔當、憂患意識

李家超上任之初提出「以結果為目標」的施政方針，他用八個字「使命、擔當、憂患意識」形容首四年的特首任期。談及任期最後一年有何計劃，他表示，一年可以做很多事，勢必抱着以香港整體利益為依歸來施政，「用最短的時間做最多的事」。

李家超早前率領70名本港與內地商界代表訪問中亞國家哈薩克與烏茲別克斯坦。（政府新聞處）

李家超指出，只要政策契合城市長遠發展、惠及全體市民，就不會受任期與短期阻力束縛。他舉例指，過去一年提出的多項政策，如內地企業出海專班、河套香港園區開園運作，以及「打風不停市」等便民措施，均已在短時間內順利推行並落地見效，證明「一年時間足以落地多項惠民新政、突破多項發展難題」。

解決民生痛點 對房屋領域突破最滿意

在眾多民生痛點中，李家超對房屋領域的突破最為滿意，認為特區政府透過創新推出「簡約公屋」與傳統公屋互補，有效縮短了輪候時間。此外，針對劏房整治、網約車監管、股市運行堵點等「老大難」問題，政府亦迎難而上，逐步妥善解決。