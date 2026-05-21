李家超：面對多變地緣政治　必須主動求變方能開創新局

2026亞洲論壇暨中國香港（地區）商會周年晚會今日（21日）舉行，特首李家超透過視像致辭。他指當前世界百年變局加速演進，地緣政治複雜多變。面對變局，必須主動求變，方能開創新局。這次商會以「在變化中進化」為主題舉辦系列活動，匯聚多個地區的政商代表集思廣益，正當其時。



2026亞洲論壇暨中國香港（地區）商會周年晚會今日（21日）舉行，特首李家超透過視像致辭。（政府新聞處影片截圖）

特首李家超表示，在「一國兩制」下，香港擁有內聯外通的優勢，國家的大力支持，是香港發展的最大底氣、最強後盾。雖然外圍環境風高浪急，香港始終增長穩健。他表示，去年香港在最自由經濟體排名穩居世界第一，成為了全球第五大商品貿易經濟體，今年首季經濟更按季增長5.9％。

李家超表示，國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設成為國際創新科技中心、打造國際高端人才集聚高地。港府定當把握國家發展東風，正全力以赴制定首份香港五年規劃，主動對接國家戰略，既要鞏固傳統優勢，要開拓新興賽道，進一步提升競爭力。

他續說，香港會全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，進一步深化市場互聯互通，強化與內地和海外的高增值供應鏈；以香港國際前列的專業服務，對接國家生產力和環球市場，推動經濟高質量發展。

政府全力發展北部都會區和河套香港園區

李家超表示，政府會全力發展北部都會區和河套香港園區，打造未來新引擎。香港擁有五所世界百強大學，培育本地優秀人才，同時凝聚海內外研究專家。他稱政府正提速提效，以創新模式發展北都，吸引龍頭企業和全球人才匯聚。同時，政府會善用河套香港園區，推動產學研協同轉化，融入「人工智能+」國家戰略，為傳統產業賦能，加速發展新質生產力。

另外，他表示政府會全力將國際資金「引進來」，助力企業「走出去」。政府已成立內地企業出海專班，協助企業利用香港專業高增值服務、高度市場化的營商環境、簡單低廉的稅制等優勢。政府會助力企業以香港為出海平台，打響國際品牌、強化競爭實力，攜手推動環球經濟發展。

他最後指，多年來，中國香港（地區）商會致力團結在內地的港人港企，推動京港合作，貢獻良多，努力值得肯定。他鼓勵商會繼續發揮橋樑作用，助力業界在「十五五」時期把握機遇，共謀發展。