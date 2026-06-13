李家超訪中亞｜馬時亨：超級成功 　哈薩克擬安排企業來港上市

行政長官李家超早前率領代表團出訪中亞，簽署多份合作協議及備忘錄，涉逾16.5億。貿發局主席馬時亨認為，此行超級成功，當地商機處處，他又指有中亞公司對香港的金融市場有興趣；行政會議成員林健鋒亦認為今次訪問非常成功，形容每次特首率團外訪均有驚喜，今次也不例外。他又稱，正與哈薩克探討人工智能及可再生能源作為合作試點，以及與烏茲別克探索太陽能溫室等綠色技術項目。



貿發局主席馬時亨（政府提供）

李家超早前率團訪問哈薩克及烏茲別克，共簽署96份合作協議及備忘錄，涵蓋金融、科技及航空等。隨團的馬時亨今日出席電台節目時指，中亞訪問超級成功，認為當地商機處處，不論香港作為國際金融中心，抑或協助內地企業出海也有收獲。

企業來港上市或發債 彰顯香港重要性

他提到，哈薩克的主權基金有意安排旗下公司來港上市，當地鐵路公司將在香港上市，又稱當地企業過去傾向在倫敦上市，但現時越來越看重香港，會多來港上市。烏茲別克亦有企業有意來港集資；他認為越多公司來港上市或發債，能彰顯香港作為金融中心地位的重要性。

他指，訪問期間，烏茲別克提出希望購入100輛巴士，代表團即場介紹隨團的3間內地汽車公司。

林健鋒。（廖雁雄攝）

林健鋒：每次特首率團外訪均有驚喜

隨團林健鋒同樣指，訪問非常成功，形容每次特首率團外訪均有驚喜，是次也不例外，包括明年首季開通往來香港及哈薩克阿拉木圖的直航航線，希望以後陸續有來。

林健鋒表示，看到兩個中亞國家市場的潛力，3地商會簽署多份備忘錄，並計劃舉辦網上研討會及國際峰會跟進，之後亦會再組織考察團，與哈薩克正探討人工智能及可再生能源作為合作試點，烏茲別克則探索太陽能溫室等綠色技術項目。

提醒港企進軍中亞時 要注意法制挑戰

不過，林健鋒亦提醒有意進軍中亞的企業作好準備，要留意當地的法制及文化挑戰，其中烏茲別克使用大陸法，哈薩克金融中心則破格運用普通法，相信若要與兩地進行商貿合作，香港會計及法律界要做好準備，亦要尊重當地宗教文化。

選委界吳傑莊發言。（鄭子峰攝）

吳傑莊：旗下公司已與當地算力公司簽訂合同

隨團出發具創科背景的立法會選委界議員吳傑莊指，行程「出乎意料地有成果」，透露其投資的公司，已與當地算力公司簽訂實質合同，並見證大灣區互聯網巨頭，直接投資烏茲別克斯坦的科技金融獨角獸公司。

吳傑莊認為，中亞蘊藏豐富的天然氣、石油以及光風等綠色能源，這些正是當今人工智能時代所需的「算力」基礎。他認為，香港及內地企業可引入大型設備，協助當地將天然資源轉化為電力與算力，再透過香港以人工智能代幣分發予其他需要算力的企業使用，相信有龐大商機。