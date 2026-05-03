五一逼爆張文新看不過眼踎地文化 曾俊華盼商戶補血｜政壇諸事町
撰文：文維廣
出版：更新：
內地五一黃金周，香港多處人頭湧湧。前助理廣播處長張文新昨天（2日）行經旅客熱點尖沙咀，驚嘆人流有如年初二煙花匯演般，不過他對內地人踎地文化，以隧道流浪漢痕跡有意見，認為似乎與清潔城市美譽仍然有一段距離。財政司前司長曾俊華同樣在黃金周外出，與張文新一樣感覺人頭湧湧，希望商戶嚐到甜頭「補番下啲氣血」。
五一黃金周首兩天，各口岸來港的旅客逾60.2萬人次，按年增加6%。張文新與太太、香港電台主持車淑梅到尖沙咀文化中心，觀看結合歌劇、舞蹈與媒體藝術的劇場演出《她和他的日記》。連走多場，碰上黃金周人頭湧湧，張文新在社交平台Facebook感嘆「以為是遇上年初二放煙花」，形容是尖沙咀奇景。
內地男/女子踎在地上的文化，尖沙咀隧道中流浪漢痕跡......似乎我們想達到清潔城市美譽仍然有一段距離。
同樣在黃金周外出的有曾俊華，不約而同感覺市面人流暢旺。他說，五一黃金周的威力，「真係唔講得笑」。
我希望各大小商戶，都可以喺呢個長假，嘗到啲甜頭，補番下啲氣血。
五一黃金周｜截至早上10時 18.9萬人次出入境 6.1萬內地客訪港五一│父母掛住影相 6歲兒墮20米山崖困夾縫 遇潮漲全身浸水險死五一│遊客高速公路被困4小時餓到暈 暖心餐廳老闆娘爬護坡送外賣五一黃金周｜漁護署5.1鹹田灣營地向亂棄垃圾人士採取執法行動五一｜遊人橋咀洲廈門灣及橋頭挖掘海岸生物 環團促納入保護區五一首兩日內地旅客50萬 高去年同期總數 旺角星際城市爆場