五一逼爆張文新看不過眼踎地文化　曾俊華盼商戶補血｜政壇諸事町

內地五一黃金周，香港多處人頭湧湧。前助理廣播處長張文新昨天（2日）行經旅客熱點尖沙咀，驚嘆人流有如年初二煙花匯演般，不過他對內地人踎地文化，以隧道流浪漢痕跡有意見，認為似乎與清潔城市美譽仍然有一段距離。財政司前司長曾俊華同樣在黃金周外出，與張文新一樣感覺人頭湧湧，希望商戶嚐到甜頭「補番下啲氣血」。



前助理廣播處長張文新在五一黃金周途經尖沙咀。（Man Sun Cheung FB）

前助理廣播處長張文新在五一黃金周途經尖沙咀。（Man Sun Cheung FB）

五一黃金周首兩天，各口岸來港的旅客逾60.2萬人次，按年增加6%。張文新與太太、香港電台主持車淑梅到尖沙咀文化中心，觀看結合歌劇、舞蹈與媒體藝術的劇場演出《她和他的日記》。連走多場，碰上黃金周人頭湧湧，張文新在社交平台Facebook感嘆「以為是遇上年初二放煙花」，形容是尖沙咀奇景。

前助理廣播處長張文新在五一黃金周途經尖沙咀。（Man Sun Cheung FB）

內地男/女子踎在地上的文化，尖沙咀隧道中流浪漢痕跡......似乎我們想達到清潔城市美譽仍然有一段距離。 張文新

曾俊華到九龍城聯合道出席「兆基創意書院」20 周年校慶活動。（曾俊華FB）

同樣在黃金周外出的有曾俊華，不約而同感覺市面人流暢旺。他說，五一黃金周的威力，「真係唔講得笑」。