曾俊華赴美國運動論壇因一事驚嘆：啟德體育場咁靚真係要好好利用

啟德體育園一周年，正在美國的財政司前司長曾俊華今日（8日）分享早前在當地出席一個運動高峰論壇後，對體育產業發展的體會。他說會上的講者研發電子感應系統，協助比賽裁判可更準確和公道裁決，舉例澳洲為單車障礙賽設計提早預測勝算的系統等，形容體育在外國是大產業，「香港有咗啟德呢個咁大咁靚嘅體育場地之後，真係要好好利用佢。」



曾俊華到美國參加「麻省理工學院運動高峰論壇」MIT Sports Summit。（曾俊華FB）

曾俊華赴美國運動高峰論壇

曾俊華在社交平台Facebook分享，早前在美國出席「麻省理工學院運動高峰論壇」，作為國際體育界一年一度盛事，不同地區的體育行業和學術界的領頭人，都在會上分享體育領域最新發展，以至最新產品研發成果。

曾俊華到美國參加「麻省理工學院運動高峰論壇」MIT Sports Summit。（曾俊華FB）

澳洲研發提早預測BMX勝算系統

曾俊華舉例NBA（美國職業籃球聯賽）和 FIFA（國際足球總會），研究使用電子感應系統，協助裁判作出更準確、公道的裁決。他舉例澳洲自行車協會（AusCycling）正發展一套協助設計 BMX 單車賽事提早預測勝算的系統，畢竟賽道上上落落、又有多項障礙。

喺外國，體育係一個好大嘅產業，香港有咗啟德呢個咁大咁靚嘅體育場地之後，真係要好好利用佢。 曾俊華