曾俊華佩服北上消費港人精力 75歲自言適合留港消費：我覺得幾攰
撰文：潘耀昇
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近年港人北上消費成風，財政司前司長曾俊華今天（31日）表示早前兩周內兩赴廣州工作，75歲的他指車程一個多小時，若連同轉車加行路，「即日來回，我都真係覺得幾攰」，笑言佩服北上消費港人精力。
曾俊華見識小鵬汽車機械人：內地大搞創科，我哋要點呢？
曾俊華在社交平台Facebook分享廣州之行，提到早前辦完公事後，到訪有廣州最美老街之稱的永慶坊，以顧問身分出席研發電動車充電方案的一間本地企業Halo Energy與內地電動車品牌小鵬汽車簽署合作協議。
他見識到小鵬汽車自家開發的機械人及AI晶片，形容機械人模仿人類形態相似度相當高，更採用女性體態。目前正訓練用於執行不同指令。
內地大力搞創新科技，咁我哋又要點呢？
曾俊華佩服北上消費港人精力 75歲自言適合留港消費
曾俊華今次廣州之行，兩周內去了兩次。他說，不少朋友都喜歡北上消費，直言「我真係好佩服大家嘅精力。」75的他形容自己「有番咁上下年紀」的港島人，即使在西九龍站乘高鐵去廣州，即日來回，「我都真係覺得幾攰。」
齋車程都要個幾鐘，落咗車再轉車去其他目的地，都仲要行大段路，體力少啲都唔得，所以對我嚟講，留港消費都係比較合適嘅選項。
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