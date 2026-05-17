曾俊華籲寬容看待狗隻入食肆：驚狗、地方細可以慢慢克服

食肆明日（18日）起可申請容許狗隻進入，食環署預計6月中旬批出首輪申請，7月内容許狗隻進入獲批食肆。曾養狗的財政司前司長曾俊華今日（17日）表示，政策「肯定係好事嚟」，畢竟不少家庭視寵物為家人。同時，他理解不少人尤其是小朋友怕狗，且不少食肆面積小，但認為「好多嘢都係可以慢慢克服嘅」，呼籲以寬容態度看待政策。



曾俊華的小狗Oliver三年前過世。（曾俊華FB）

曾俊華自認愛狗之人 歡迎政策准許狗隻入食肆

曾俊華在社交平台分享近日留意到政府正密鑼緊鼓，準備7月開始讓狗主帶上「寶貝毛孩」，一齊進入「獲准食肆」，享受更多共聚時光。他自認是愛狗人士：「自從我隻狗狗Oliver喺3年前離開咗我哋之後，到依家我哋都未ready去再養狗。」並讚賞政策是好事，令狗主有更多選擇。

曾俊華與愛犬（曾俊華FB圖片）

他說，越來越多商場准許狗隻坐手推車或者入狗袋進入，有食肆特別安排狗主坐在食肆外圍座位，一邊看顧小狗一邊「醫肚」。不過他聽現時一些寵物友善食肆店員呻，這些「踩界」安排不時被投訴：「政府部門自然要跟進，所以日後有咗呢個政策，可以減少呢啲爭拗。」

曾俊華籲社會寬容看待：驚狗、地方細可以克服

政策面臨坊間一些爭議，曾俊華亦認同不少人仍非常怕狗，以及食肆面積未必足夠。不過他指可以慢慢克服，呼籲寬容看待政策。