吳惠嫻接任澳門經濟財政司長　前司長戴建業兩個月前遭免職

澳門原經濟財政司司長戴建業在今年4月遭國務院免職，事隔近兩個月，國務院決定任命吳惠嫻接任相關職位。



澳門新聞局今日發布消息指，依照《澳門特別行政區基本法》的有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的提名，國務院在6月10日決定任命吳惠嫻為經濟財政司司長。

國務院任命吳惠嫻為澳門經濟財政司司長。（澳門新聞局）

吳惠嫻曾掌管澳門行政公職局及博彩監察協調局

根據官方資料，吳惠嫻現年50歲，出生於澳門。中山大學法學院法學學士和刑法學碩士。她在1999年加入澳門政府，在勞工事務局擔任高級技術員職務；2013年11月起，先後擔任勞工事務局研究及資訊廳研究處處長、勞動監察廳勞資權益處處長、勞動監察廳廳長、副局長；2020年6月起，先後擔任行政公職局副局長、局長；2025年5月起擔任博彩監察協調局局長。

澳門新任經濟財政司司長戴建業（馮子健攝）

澳門上任經濟財政司司長戴建業在今年4月16日被國務院免職，他在2024年12月成為現任澳門行政長官岑浩暉的新管治班子成員，在任僅16個月。他在國務院作出有關宣布後發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。