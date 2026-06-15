吳惠嫻接任澳門經濟財政司長 前司長戴建業兩個月前遭免職
撰文：文維廣
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澳門原經濟財政司司長戴建業在今年4月遭國務院免職，事隔近兩個月，國務院決定任命吳惠嫻接任相關職位。
澳門新聞局今日發布消息指，依照《澳門特別行政區基本法》的有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的提名，國務院在6月10日決定任命吳惠嫻為經濟財政司司長。
吳惠嫻曾掌管澳門行政公職局及博彩監察協調局
根據官方資料，吳惠嫻現年50歲，出生於澳門。中山大學法學院法學學士和刑法學碩士。她在1999年加入澳門政府，在勞工事務局擔任高級技術員職務；2013年11月起，先後擔任勞工事務局研究及資訊廳研究處處長、勞動監察廳勞資權益處處長、勞動監察廳廳長、副局長；2020年6月起，先後擔任行政公職局副局長、局長；2025年5月起擔任博彩監察協調局局長。
澳門上任經濟財政司司長戴建業在今年4月16日被國務院免職，他在2024年12月成為現任澳門行政長官岑浩暉的新管治班子成員，在任僅16個月。他在國務院作出有關宣布後發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。
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