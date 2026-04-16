澳門經濟財政司長戴建業遭免職　在任不足16個月稱個人原因請辭

新華社報道，依照澳門基本法的有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院今日（4月16日）決定：免去戴建業的經濟財政司司長職務。國務院作出有關宣布後，戴建業發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。



澳門新任經濟財政司司長戴建業（馮子健攝）

戴建業現年58歲 2024年12月就任經財司長

戴建業現年58歲，1995年開始任職於澳門經濟局，2016年至2024年經濟局（現經濟及科技發展局）局長。2024年12月20日起就任第六屆澳門特區政府經濟財政司司長，去年底起兼任橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任、管理委員會秘書長。

國務院免職決定公布後，戴建業發表聲明稱，他因個人原因，早前正式向澳行政長官岑浩輝請求辭去澳門特別行政區政府經濟財政司司長職務。他感謝中央政府及岑浩輝在他擔任澳門經財司長期間給予的信任與支持，並表示將一如既往關心、配合、支持行政長官和特區政府依法施政以及澳門特區各項發展建設事業。

澳門第六任政府新班子宣誓就任，習近平在岑浩輝陪同下監誓（新華社圖片）

岑浩輝：充分肯定戴建業貢獻 適時提請中央任命新司長

澳門政府亦發表聲明指，岑浩輝對戴建業為澳門特區發展所作出的努力和貢獻，予以衷心感謝和充分肯定。他形容，戴建業擔任經財司長期間貫徹落實特區政府的施政理念和工作部署，依法施政、擔當作為，推動經濟財政範疇工作取得了新的進展。

岑浩輝又表示，正着手跟進新任經濟財政司司長的提名工作，適時提請中央人民政府任命新的經濟財政司司長。

上周五仍出席公開活動 稱澳門旅遊業穩中向好

戴建業近日仍有以經財司長身份出席公開活動。澳門新聞局昨日傍晚發布的一則消聞指出，岑浩輝近日主持召開促進橫琴粵澳深度合作區建設領導小組第四次會議，就加快推進澳門珠江西岸國際航空運輸樞紐（港）建設的有關規劃進行討論和研究，出席者包括戴建業。

澳門行政長官岑浩輝主持召開促進橫琴粵澳深度合作區建設領導小組第四次會議，經濟財政司司長戴建業（左二）在席。（澳門新聞局）

上周五（4月10日）他在第14屆澳門國際旅遊 (產業) 博覽會上致辭稱，今年澳門旅遊業繼續保持穩中向好發展勢頭，首季訪澳旅客已逾 1,000萬人次，初步估計國際旅客逾 75萬人次，面對國際局勢和地緣政治的不確定性，澳門政府將持續豐富旅遊產品、舉辦盛事活動、完善旅遊配套等，在風險中把握機遇。