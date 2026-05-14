香港如何鞏固文化樞紐地位？ 羅淑佩訪歐領悟八個字心得

文化體育及旅遊局局長羅淑佩結束意大利威尼斯及法國波爾多的外訪行程，她在社交平台發表感言，強調香港作為國家中外文化藝術交流中心，其國際化地位是獨特優勢。她指出，建立和維繫牢固的國際交流有賴多年的深耕細作，而「見老朋友，交新朋友」是鞏固香港文化樞紐地位的不二法門。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩出訪意大利威尼斯及法國波爾多。（羅淑佩facebook）

威尼斯雙年展香港館獲高度評價

羅淑佩由5月6日至13日訪問歐洲。她回顧威尼斯行程時指出，香港透過藝術發展局參與威尼斯雙年展已達25周年。得益於前人的努力與遠見，香港館成功在主場館對面設立，佔盡地利，備受各地藝術家及觀展人士重視。

今年的香港館由康文署轄下的香港藝術館策展，展出藝術家伍韶勁（Kingsley）及許開嬌（Angel）的作品。展覽名為「Fermata」（延音），許開嬌將「蘇繡」與扭鐵窗花技藝巧妙結合，而伍韶勁則透過光影展現城市微聲。羅淑佩表示，展覽以靜態方式展現香港文化底蘊，與大會主題「In Minor Keys」高度契合，為繁忙的觀眾提供喘息空間，給人耳目一新的感覺，並獲得參觀者的一致好評。

此外，香港館的開幕禮場面熱鬧，更獲意大利駐華大使安博思（Massimo Ambrosetti）親臨支持。羅淑佩特別感謝康文署、香港藝術館、藝發局及各界多年來的貢獻，並提到當局安排了藝術系畢業生擔任實習生參與場地佈置及導賞，有助年輕人擴闊國際視野。

邀波爾多市長來港參加美酒佳餚巡禮

至於法國波爾多之行，羅淑佩拜會了今年3月新上任的市長Thomas Cazenave，並見證香港旅遊發展局與波爾多葡萄酒行業協會簽署新一份《美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》。她透露，新市長高度重視與香港的關係，不僅見證簽署儀式，更在百忙中抽空出席為當地葡萄酒業界特設的晚宴。席間，羅淑佩正式邀請對方來港參與「香港美酒佳餚巡禮」，獲市長積極回應。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出訪意大利威尼斯及法國波爾多。（羅淑佩facebook）

羅淑佩強調，自2008年香港豁免葡萄酒稅並與波爾多首次簽署合作備忘錄以來，雙方關係歷經人事更替及疫情考驗，至今依然穩固。目前，許多波爾多酒莊已將香港視為亞洲業務基地，這段細水長流的合作關係，不僅有助香港建立品酒文化，亦讓這些海外業界朋友自然地成為「說好香港故事」的推廣者。