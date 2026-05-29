羅淑佩連跑三場推銷旅遊　訪香港站「法老貓」打卡遇港鐵Rapper

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，先做了外媒訪問談香港旅遊業良好形勢，再去會展參觀Comic Con獲活動大使古天樂親自介紹他的珍藏，其後去港鐵香港站訪古埃及主題巡展，與「法老貓」打卡，更獲港鐵Rapper Hinson親自招呼。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，先做了外媒訪問談香港旅遊業良好形勢。

羅淑佩在社交平台表示，今天活動很多，在政總開完早會後，去了彭博通訊社做現場直播訪問，談及香港旅遊業的良好形勢，以至演唱會和文創產業發展對增強香港對旅客吸引力的重要性。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con，獲古天樂介紹其收藏。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con，獲古天樂介紹其收藏。

下午，她轉到會展參觀Hong Kong Comic Con，指這個世界知名的動漫展吸引了許多粉絲入場，現場人頭湧湧，許多更是悉心打扮而來。她說，有幸得到古天樂親自介紹他的珍藏和展覧其他亮點，因此可在有限時間得到一個相當全面的印象。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去會展參觀Comic Con。

此外，她也向文創產業發展署有份支持在Artist Alley參展的部份香港漫畫藝術家了解他們的創作，高興知道入場觀眾對他們的作品反應都很正面，預告文創署會繼續透過不同渠道支持大家。

海納百川，以文化融入生活，只要受到大家歡迎，我們一定會做更多、做更好！ 羅淑佩

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去港鐵香港站訪古埃及主題巡展，與「法老貓」打卡，更獲港鐵Rapper Hinson親自招呼。

羅淑佩隨後轉到港鐵香港站訪古埃及主題巡展，因從網絡知道港鐵聯乘西九文化區在六個車站展示大受歡迎的故宮文化博物館「法老貓」和「法老鐵仔」，所以也去了就近的香港站打氣和打卡。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去港鐵香港站訪古埃及主題巡展，與「法老鐵仔」打卡。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去港鐵香港站訪古埃及主題巡展，與「法老貓」打卡。

她說，現埸所見很多小朋友與「法老貓」和「法老鐵仔」合照，她也「唔執輸」打卡，更獲港鐵Rapper Hinson親自招呼。她說，這個聯乘展期到八月底，與故宮文化博物館的埃及大展同步。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（29日）連跑三場推銷旅遊，其中去港鐵香港站訪古埃及主題巡展。