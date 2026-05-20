路牌加鴉片戰爭、抗日元素？羅淑佩：如需要可考慮供史料作命名用

街道指示牌記錄城市變遷，有立法會議員建議篩選全港有重大歷史轉折意義的街道，例如涉及鴉片戰爭背景、抗日戰爭遺蹟或回歸進程的，可以在路牌解說中注入國情教育元素，讓市民及遊客透過城市漫步，深入了解國家民族走向復興的歷程。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（20日）表示康文署如有需要可透過向政策局/部門提供有關街道的額外歷史資料，供他們考慮用作命名和展示。



選委界議員陳祖光。（立法會）

陳祖光倡路牌加鴉片戰爭、抗日元素

選委界立法會議員陳祖光在書面質詢提到，部分街道以英國官員命名，政府會否在相關地點增設解說設施，透過文字與圖片客觀交代相關歷史背景；隨着智慧城市發展，政府會否研究在具歷史價值的路牌旁加設二維碼，連結至官方國民教育資訊庫或網頁，例如國民教育一站通網上資源平台。

堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

另外，在規劃北部都會區的街道及為其他新發展區的街道命名時，有否制訂指引將中華優秀傳統文化、國家發展成就及愛國主義教育元素納入街道命名機制。

堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

羅淑佩：如需要可考慮供史料作命名用

羅淑佩回覆表示街道名稱可以是有關地方的地理、歷史、文化和建設特色的語言符號。署方早已將中華傳統文化宣揚的美德，例如忠、孝、仁、義、禮、智、信等，納入街道命名的考慮準則之一。開發北部都會區及其他新發展區將出現更多新街道，發展局和地政總署定當參考有關地方的背景和特色。如有需要，路政署會積極配合要求，商討合適設計及訂製新街名牌等。

她說政府一直採取多管齊下的方式向市民介紹香港歷史。康文署透過多種途徑和媒界如博物館的常設和專題展覽、以歷史背景和故事為題的表演藝術、公共圖書館的書籍推介、走進社區的工作坊等，並不時以貼近生活的切入點將與香港歷史有關的館藏和史料向廣大市民介紹。如有需要，康文署亦可透過向政策局/部門提供其轄下的歷史資源中有關街道的額外歷史資料，供他們考慮用作命名和展示。