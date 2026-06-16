拆局｜夏寶龍考察北都「不過夜」　實踐港深同城化？

中央港澳辦主任夏寶龍連續第四年來港調研，與過去三年相比，今次行程不僅在時間上大幅精簡，焦點更是前所未有地明確——直奔北部都會區。在國家「十五五」規劃正式將北都納入國家發展戰略的宏大背景下，中央對這片新界北土地的重視已毋庸贅言, 而夏寶龍今次調研選擇不在香港過夜，更用最直白的行動方式，向香港社會傳達了擺脫狹隘區隔心態，以更廣闊思維來認識香港發展格局的深刻意義。



新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

北都是香港融入和服務國家大局關鍵

撇除去年初在深圳前海與河套調研時，旋風式踏足河套香港園區的短暫行程，夏寶龍今次正式訪港的時長明顯較以往縮短，調研範圍也更為簡單直接, 首日的緊湊行程幾乎是一場北都「全景式」巡禮：早上到洪水橋/厦村新發展區社區聯絡中心、北都大學城選址、攸壆路簡約公屋項目，元朗工業邨微電子中心，下午轉往北都另一核心發展區古洞，以及現階段為香港創科發展重心的河套香港園區。

去年2月夏寶龍到河套香港園區視察時，那裏仍是塵土飛揚的工地，如今首兩幢實驗室大樓已全數租出，進度值得肯定。然而，中央的期許顯然遠不止於此。「十五五」規劃綱要草案明確提出「支持香港加快北部都會區建設」。從「十四五」的原則性支持，到「十五五」白紙黑字寫入國家戰略藍圖，中央對北都發展的急迫之情早已宣之於口。夏寶龍將行程高度濃縮於北都，再次向特區下達清晰的「督戰令」。

跨境「通勤」彰顯北都與深圳緊密相連

夏寶龍此次訪港最引人矚目的一項安排，是他在完成密集的調研後，並未在香港過夜，而是直接返回深圳，明日會再來港。這項安排絕非單純出於行程便利的考量，夏主任當然不會僅僅為了貪圖交通方便，或是因為香港酒店住宿費用高昂而放棄留港。他選擇在港深兩地即日往返「通勤」，實際上是在向香港社會展示一個不容迴避的現實：香港與內地，尤其是與深圳，無論是在基礎設施的硬聯通，還是生活圈的軟銜接上，正日趨一體化。有北京人士笑言，夏主任是在用實際行動證明「港深同城化」。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

同城化是指相鄰城市透過資源與要素的合理配置互相通達，協同發展，在國際上本就是普遍現象，港人熱愛的旅遊地點東京，就與周邊一系列中小城市實現高效通達，形成大東京都市圈。港深兩地地過往也有「同城化」討論，認為應善用香港在法制、金融和服務業的比較優勢，結合深圳的科研創新能力，突破發展樽頸，共同尋找出在區域以至全球的新定位。

然而，香港社會論及與內地的互動，往往停留在「中港」、「粵港」，對與深圳協同發展缺乏想像，箇中癥結是基於對「一國兩制」片面認知而形成的根深柢固區隔心態。無論是兩地基建的連通，還是人員的往來，都曾被無形的狹隘治理思維所阻擋。這種固步自封、保守拒變的心態，讓香港在與深圳的發展軌跡中，一度扮演了《龜兔賽跑》中那隻傲慢的兔子。

隨着兩地通關設施與時俱進（如即將實施「一證過關」的新皇崗口岸），香港人昔日不願意想像、甚至抗拒想像的「港深同城化」，已成為客觀存在的不爭事實，而北部都會區，正是連結港深兩地的核心地帶。未來的北都，不僅應該成為香港新經濟增長的引擎，更應該是港深兩地強強結合、優勢互補的動力來源。

2026年6月16日，訪港的港澳辦主任夏寶龍視察古洞新發展區。（彭紹殷攝）

可喜的是，特區政府日益意識到這種區隔心態的危害。夏寶龍今日視察的古洞站，是北環線重要樞紐，特區當局決定把北環線主線與皇崗支線合併規劃，並果斷引入「國標」（內地鐵路建造標準）提速降本，便是一個極具象徵意義的「破局」。這說明香港正逐漸放下昔日的「優越感陷阱」，在基建與制度設計上更主動地強調對接。這既是形勢所迫，也是順勢而為，更是推動北都發展所必須具備的核心指導思想。

與「一五」諮詢同步 是巧合也是必然

夏寶龍此次訪港，適逢特區政府就香港首個「五年規劃」展開公眾諮詢。這或許是時間上的巧合，但背後的邏輯卻高度咬合。今年4月，夏寶龍在「全民國家安全教育日」上已明確提出，香港要強化規劃引領，做好五年規劃。中央一向重視「一國兩制」，夏寶龍也反覆強調行政長官與特區政府是治理香港的「當家人」與「第一責任人」。這意味着，中央不會越俎代庖替香港畫好每一個施工圖，特區政府必須主動承擔起戰略規劃的責任。北部都會區毫無疑問是這份五年規劃中的核心任務。

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行，港澳辦主任夏寶龍發表主題致辭。（湯致遠攝）

北都的成敗，不僅關乎香港能否順利實現經濟轉型、開拓新經濟增長點與邁向高質量發展；更深層的戰略意義在於，香港必須融入與服務國家發展大局。搞好北都建設，正是打開這扇大門的關鍵鑰匙。無論是建設國際創科中心，還是打造國際高端人才集聚高地，北都的輻射力絕不能僅限於香港自身，而是要帶動整個粵港澳大灣區，乃至國家經濟的高質量發展。只有全面告別區隔思維，主動識變、應變、求變，香港才能真正在北都這片土地上，書寫出無愧於時代的發展答卷。