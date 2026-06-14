01消息｜夏寶龍本周訪港　適逢港府就首個五年規劃展開公眾諮詢

北京消息透露，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，將於本周對香港進行考察。消息指，夏寶龍此次訪港料會逗留三至四日，預計於周五結束行程離港。



夏寶龍在過去三年均曾來港調研，時間最長達一個星期。他近月多次踏足粵港澳大灣區調研，推動香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃及深度參與粵港澳大灣區建設。適逢特區政府本周正式就本港首個五年規劃展開公眾諮詢，夏寶龍若在此時刻訪港，可以預期，這項將跨越本屆政府任期的發展規劃會是其中一個討論範疇。



2025年6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商介代表座談，與會者包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融。（港澳辦）

過去三年均來港調研 最長逗留七日

夏寶龍由2020年起出任國務院港澳辦主任，2023年起出任新成立的中央港澳辦主任。過去三年，他每年均會來港調研，去年更兩度來港，先是於2月到在河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港考察，其間在財政司司長陳茂波等官員陪同下，視察河套香港園；同年6月，他再到訪香港，逗留了五天。2023年與2024年他訪港的行程則分別長達七日與六日。

夏寶龍近月公開的出訪行程高度聚焦於粵港澳大灣區的融合與發展。今年3月至4月，他在半個月內分兩批走訪廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州等大灣區內地城市；本月1日至4日，他又到了橫琴粵澳深度合作區及珠海市調研，重點考察當地的創新科技研究院及實驗室等設施。

今年4月，夏寶龍在深圳證券交易所調研，陪同的特區主要官員包括黃偉綸、許正宇、盧寵茂。港交所總裁陳翊庭亦有參與。（港澳辦）

近月多次走訪大灣區 月初視察橫琴

這一連串密集的考察行程，突顯大灣區發展是夏寶龍當前極為關切的重點。事實上，中央多次明確表示支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設。夏寶龍今年4月到大灣區調研時，特區政府多名主要官員罕有地分別北上陪同調研，反映中央正「手把手」督促香港官員實地看清國家發展態勢，以期在政策規劃上實現精準對接。

夏寶龍在今年4月15日的香港「全民國家安全教育日」致辭中，曾明確提出三個「着力」，督促香港在「十五五」開局之際交出高質量發展的答卷，當中首要任務便是「着力強化規劃引領」，要求特區政府制定具科學性和前瞻性的首個五年規劃，並突出北部都會區的發展。

行政長官李家超出席部門首長會議，指示各部門同心協力做好香港首份五年規劃的編制工作。（李家超facebook）

參考過往安排，夏寶龍訪港行程離不開與行政長官李家超及各主要官員會面，以及會見社會各界代表。特區政府將於本周一（6月15日）起正式就首個「五年規劃」展開為期兩個月公眾諮詢。李家超上周透露，香港五年規劃可望提早於今年第三季出爐。夏寶龖在4月15日的講話中，寄望港府切實履行好「當家人」和「第一責任人」的職責，集眾人之智編制實施好首個五年規劃，把高效市場和有為政府更好結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題，以更有力舉措推動香港由治及興。

▼夏寶龍近年訪港行程▼

2025年2月10日，夏寶龍調研河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區；隨後在6月18日至22日，展開了為期5日的正式訪港行程，其間除了與行政、立法、司法機關負責人及各界代表座談外，還出席了《香港國安法》實施5周年論壇並參觀國安展覽廳。在民生與經濟發展方面，他視察了啟德體育園、前南丫石礦場用地發展計劃，並探訪了土瓜灣社區客廳。

2024年2月22日至28日，夏寶龍展開長達七日的訪港行程，重點聚焦香港經濟發展與完善地區治理後的運作。他在抵港首日視察了機場中央控制中心，隨後數天密集會見財經系統官員、金融業界、本地及外國商會代表，並與重點企業及經濟專家座談。此外，他亦到西貢及黃大仙與地區人士「飲早茶」，會見新一屆區議會主席及區議員，並考察深水埗社區客廳的精準扶貧項目。

2023年4月13日至18日，夏寶龍訪港六日。重頭戲是出席4月15日的「全民國家安全教育日」開幕禮並發表主旨講話。在發展規劃方面，他專門聽取了北部都會區和交椅洲人工島兩大項目的進展，並親赴新界北實地考察。同時，他對香港的創科與教育發展表現出高度關注，行程包括考察香港科學園、香港科技大學、香港大學，以及到訪中小學了解基礎教育情況。他又歷史性地到訪立法會與全體議員座談，並與六支紀律部隊高層會面。