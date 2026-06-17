夏寶龍訪港・最新｜視察新皇崗口岸、葵涌貨櫃碼頭　到禮賓府午宴

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）展開對香港的第二日考察調研行程，他今日早上視察正在興建的新皇崗口岸。這個口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。口岸位於深圳境內，全國人大常委會下周將審議授權香港特別行政區對口岸港方區域及相關延伸區實施管轄的議案，為口岸通關鋪路。央視旗下《大灣區之聲》日前報道，新皇崗口岸預計7月正式啟用。



6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰。（香港01）

第一站：視察新皇崗口岸

夏寶龍早上約9時30分抵達皇崗口岸重建項目展廳，逗留約45分鐘後離開。行政長官李家超率領財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強在場迎接及聽取介紹。同行的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方等。

2026年6月17日，接載港澳辦主任夏寶龍的車隊，駛入葵涌中遠國際貨櫃碼頭。（呂婉盈攝）

2026年6月17日，接載港澳辦主任夏寶龍的車隊，駛入葵涌中遠國際貨櫃碼頭。（呂婉盈攝）

第二站：視察葵涌中遠國際貨櫃碼頭

夏寶龍隨後轉往位於葵涌的中遠國際貨櫃碼頭，逗留一個多小時離開。

2026年6月17日，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴。（陳巧恩攝）

第三站：禮賓府午宴

離開貨櫃碼頭後，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴，預料下午返回深圳。

2026年6月17日，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴。（陳巧恩攝）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）6月16日在行政長官李家超（右三）陪同下到訪河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度。（政府新聞處圖片）

夏寶龍今次來港主要就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。他昨日（16日）的行程集中了解北部都會區發展規劃，先後到訪洪水橋/廈村新發展區、北都大學城、元朗攸壆路簡約公路、元朗創科園微電子中心、古洞北新發展區、河套香港園區，以及亞洲國際博覽館。他完成考察後並未在港留宿，而是即日返回深圳，有分析認為，此舉意在體現港深兩地互通便利。

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人大常委下周審議授權香港管轄新口岸 傳7月啟用

十四屆全國人大常委會第六十八次委員長會議昨日上午在北京人民大會堂舉行，決定於下周二至五（6月23至26日）舉行十四屆全國人大常委會第二十三次會議，議程包括「關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案」。

新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

新口岸位處河套深港科技創新合作區核心節點，是在建的全國最大單體建築和全球最大陸路口岸，將設置134條「合作查驗」快捷通道及68個人工櫃台，設計日通關流量20萬人次，預計可承載高峰日30萬人次，通關時間大幅縮短至5分鐘左右，將從基礎設施互聯、科技創新協同、人員要素流通等多維度，有力推進粵港澳大灣區一體化進程。

新皇崗口岸聯檢大樓效果圖。（《深視新聞》）