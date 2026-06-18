夏寶龍訪港｜向李家超豎大拇指惹連任聯想　譚耀宗：諗多咗少少

港澳辦主任夏寶龍結束來港兩日考察，臨別是向特首李家超豎起大拇指，惹政界聯想是否意味李家超連任機會高。昨日（17日）有份在禮賓府與夏寶龍茶聚見面兩小時的全國人大前常委譚耀宗認為是過份解讀，「我都覺得諗多咗少少」，估計夏寶龍可能對李家超送贈的相簿禮物表達讚好。



夏寶龍今日（17日）與十多名本港政界元老在禮賓府茶敍見面兩個小時。（政府新聞處影片截圖）

譚耀宗今日（18日）在電台節目表示，從電視畫面看到李家超向夏寶龍送禮物，相信是過往也送過的相簿，匯集了訪港行程的相片，「可能佢係讚佢禮物送得好」，形容這是最好禮物，以便記錄整個訪港過程。被問到是否意味李家超連任指數上升，譚耀宗認為過份解讀，「我都覺得諗多咗少少」。不過，他提到自己與夏寶龍茶聚期間，對方「提咗幾次」表達對特首和特區政府工作感滿意，「對於五年規劃肯定佢啦，社會穩定啦，經濟恢復啦，好多時提到都肯定」，更特別指明是中央亦滿意。

今次夏寶龍訪港兩日「不過夜」，有別於以往留宿。第二天行程首站經新皇崗口岸從深圳入境香港，期間考察重建進度。譚耀宗表示，夏寶龍席間解釋因想體驗過關，「體現深圳住出嚟香港好方便嘅，幾分鐘過咗嚟」，預告六月底人大常委會，將通過授權港方「一地兩檢」管轄本身屬內地範圍的港方口岸區。

夏寶龍今日（17日）與十多名本港政界元老在禮賓府茶敍見面兩個小時。（政府新聞處影片截圖）

茶聚期間，與會的十多名政壇元老，都可以跟夏寶龍互動紓發己見。譚耀宗表示，向夏寶龍提出自己曾研究分析香港發展太空經濟，希望獲中央支持。他解釋，香港有從事衛星等項目，可協助國家成為「太空強國」，「一帶一路國家都想放個衛星上去攞氣象呀、天文數據」，香港作為普通法地區可參與協助融資的工作。