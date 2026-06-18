全球競爭力排名港府效率「世二」　政府：反映信任法律和監管環境

國際管理發展學院近日發佈《2026年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名比去年上升一位，成為全球第二位，創下7年來的新高。當中四個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二。政府表示，香港在「一國兩制」下「背靠祖國」，具有穩健制度及開放的市場，會積極對接國家「十五五」規劃。



香港全球競爭力上升至全球第二，其中「政府效率」排名第二。（陳葦慈攝/資料圖片）

全球競爭力排名連續三年上升 港府效率「世二」

根據《年報》，香港的全球競爭力排名連續三年上升，今年比去年再上升一位，成為全球第二，是自2019年以來最高。在四個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二、「營商效率」排名第三，而「基礎建設」和「經濟表現」分別排名全球第八及第十一。

至於其他競爭力子因素方面，香港在「稅務政策」和「商業法規」均居於全球首位；「金融」排名第二；「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」和「教育」排名第三；「公共財政」和「基本基礎設施」則排名第四。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件。（呂婉盈攝/資料圖片）

政府：一國兩制下有穩健制度 積極對接「十五五」

政府發言人表示，是次競爭力排名反映香港政府有推動自由開放和營商友善的經濟政策，令金融業生態蓬勃，亦顯示國際社會對香港在法律和監管方面的信任。政府指，正當地緣政治格局急速演變，香港在「一國兩制」下「背靠祖國」，具備穩健制度及開放市場，可成為安全及充滿機遇的「價值樞紐」。

此外，政府亦表示正全力制定首個五年規劃，將積極對接國家「十五五」規劃，並會在國家支持下擔任「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，以融入國家發展大局，為市民、企業及投資者提供更多發展空間和新機遇。