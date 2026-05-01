五一｜陳國基：善待打工仔是增強香港競爭力關鍵　升格培訓促轉型

今日（5月1日）為「五一」勞動節，政務司司長陳國基表示，香港繁榮發展離不開勞動者默默耕耘，政府會繼續與社會各界攜手合作，讓勞工政策落到實處。他又相信透過權益保障與技能賦能雙管齊下，全港打工仔都能在變動的時代中走得更穩、更遠、更開心。



發展離不開勞動者默默耕耘

陳國基今日在社交平台表示，香港繁榮發展，離不開勞動者默默耕耘。他們默默的奉獻，既撐起了自己的家庭，也築起這座城市的根基，善待打工仔、強化他們的就業保障與提升工作能力，既是增強香港整體競爭力的關鍵，也是本屆特區政府的施政重點之一。

他表示，當局深知只有與時並進地優化保障、提升福祉，才能讓勞動者特別是基層打工仔真正分享經濟發展成果。本屆政府已正式落實法定最低工資「一年一檢」新機制。另外，為照顧更多非傳統就業形態的僱員，《僱傭條例》下有關「連續性合約」規定的修訂亦已於今年初生效。

勞動者保障要與時並進

隨科技進步與經濟轉型，數碼經濟與平台經濟迅速發展，他稱勞動者的保障制度當然亦要與時並進。去年行政長官在《施政報告》中已明確提出推動立法，完善平台工作者的工傷補償機制，讓新就業形態下的從業員同樣獲得應有保障。同時，僱員再培訓局將升格轉型為「技能提升局」，提供包括AI應用在內的更高階技能培訓，全方位提升本地勞動人口的競爭力。

陳國基相信，透過權益保障與技能賦能雙管齊下，全港打工仔無論身處哪個行業，都能在變動的時代中走得更穩、更遠、更開心，政府會繼續與社會各界攜手合作，用心聆聽、實事求是，讓勞工政策落到實處，惠及每一位勞動者，與全社會共同譜寫香港發展的新篇章。