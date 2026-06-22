外勞｜孫玉菡：絕不手軟懲罰違規僱主禁請外勞　立法設刑罰行不通

輸入外勞計劃完成檢討，審批制度更嚴格改為兩級，又會行政制裁違規僱主，由最多兩年增加至5年，並收緊餐飲業、樓面部等職位的輸入外勞比例至3比1。立法會今日（22日）舉行人力事務委員會討論收緊措施，勞工及福利局局長孫玉菡表示，制裁違規僱主絕不手軟，會密切監察相關行業，盡可能讓職位以聘請本地人為主，目前不打算立法設刑罰。



工聯會勞工界議員林偉江。（湯致遠攝／資料圖片）

議員關注保安零售「難搵工」 勞工處：有其他行政手段

會上，工聯會勞工界議員林偉江關注，除飲食業以外，有不少零售及保安行業的工友同樣表示「搵食艱難」，或需考慮在特定因素下將相關工種加入至第二級審批機制。孫玉菡表示，政府會密切監察有關行業，不過認為保安相對易入行。他續指，應盡可能提供申請途徑，並將職位留給本地人。

保安是相對容易入行的，對很多轉職的工友，覺得若真的難找工可做保安。是一個找工的地方，盡可能將崗位給本地人，其實保安都難請人的，都要容許他有申請的途徑。 孫玉菡

勞聯勞工界議員周小松同樣關注，政府會根據甚麼指標才決定將保安行業納入第二級審批，如引入外勞佔整體行業人數比例、或依照其他準則觀察行業失業率或工資狀況。勞工處處長許澤森回應指，保安行業並非單一工種，需綜合評估其就業的供應與需求狀況。

勞工界議員周小松。（立法會）

許澤森續指，需要留意行業動態發展趨勢，並因應不同工作場所及行業保安崗位等，決定是否進一步將其納入至第二級審批。他又表示，加入第二層審批只是其中一個可能性，除此之外仍有其他行政手段。

除了要動態、看發展，也可能要細分，看哪些工作場所、哪些行業的保安崗位，需否有進一步措施處理。加入第二層審批是一個可能性，除了加入第二層審批外，還有很多行政手段。 許澤森

勞福局局長孫玉菡。（鄭子峰攝／資料圖片）

孫玉菡：制裁違規僱主絕不手軟 立法設刑罰行不通

外勞計劃檢討後，對違規僱主作出的制裁「加辣」至最高五年禁止申請輸入外勞。林偉江問到可否立法穩罰僱主，以加強阻嚇力。孫玉菡回應指，計劃為行政安排，故應作行政制裁，如僱主違規，當局不會「手軟」，但指立法設刑罰行不通。

雖然我們行政制裁僱主，但原因在於違反僱傭條例，如他沒有幫外勞買勞保，或在職安健中違反條例，其實在相關僱傭條例下，我們會提告這個僱主。要罰款也好、甚至嚴重的監禁，我們仍可以再行政制裁他。大家要分開看行政的行政、立法的立法。 孫玉菡

他又表示，在現時的僱傭條例當中，如僱主違反法例亦會被提告，有可能會被罰款、甚至監禁，故已有一定的阻嚇力，並指應將行政及立法兩者分開看待。