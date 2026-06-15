輸入外勞收緊｜飲食業憂中菜館續請人難　否認因僱主「出手低」

勞工處完成檢討「補充勞工優化計劃」，明日（16日）起實施多項優化措施，改兩級審批制度，第一級的職位沿用現時規定，第二級審批機制人手比例改為「3：1」，對違規僱主的行政行政制裁增至最多5年。勞工處表示餐飲業近期提供近4,100個空缺，但僅12人接受聘用，認為部份工人技術與餐廳菜系不符，期望收緊後僱主會以更佳條件招聘。



飲食界立法會議員梁進認為飲食業請人難並非因為「出手低」，而是年輕人不願入職中式食肆、冰室等，即使是廚藝的畢業生大多心儀大酒店的餐廳，擔心收緊比例會令非大型食肆「繼續請唔到人」。勞聯立法會議員林振昇則支持收緊，認為增加罰則有助提高對無良僱主阻嚇力，期望僱主提高薪金，吸引本地人就業。



政府推出兩級審批制度，包括待應生在內的第二級的行業，外勞及本地員工比例將從現時的「2：1」收緊至「3：1」。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府明日（16日）起，推出「補充勞工優化計劃」優化措施。（添馬台圖片）

政府明日（16日）起，推出「補充勞工優化計劃」優化措施。（添馬台圖片）

去年9月至今年5月餐飲業有近4,100個空缺，720名本地人面試，最終234人獲聘，但僅12人接受聘用。勞工處處長許澤森認為餐飲業並非單純人力供應足或過剩，而是有「嚴重人力錯配問題」，估計因中式餐飲業式微，東南亞餐廳興起，具經驗工人技術不符。

政府明日起推出輸入外勞兩級審批制度，屬第二級的行業，包括廚師、樓面及侍應生等，外勞及本地員工比例將從現時的「2：1」收緊至「3：1」，本地招聘期延長至6星期。另外，政府對違規僱主的行政制裁，亦從現時最高兩年，上升至最高5年。

勞聯主席、立法會議員林振昇（資料圖片/梁鵬威懾）

勞聯支持收緊 認為能提高本地員工就業機會

勞聯主席、立法會議員林振昇對政策表示支持，飲食業的失業比例處於6%或以上，若收緊外勞與本地員工的比例，可提高本地員工的就業機會。他又指部份公司聘用可全日工作的外勞後，減少兼職職位，變相部份要照顧家庭的婦女，失去工作機會，收緊人手比例後有助保留兼職職位。

他期望政府持續動態調整比例，每半年檢視一次不同行業數據，若部份行業失業率上升、職位空缺減少，政府便應考慮納入第二級審批機制，人手比例收緊至「3：1」，「我唔想佢今次改完三比一飲食業，咁OK啦，一勞永逸」。

政策非想懲罰僱主 提升行政制裁年期增阻嚇力

至於行政制裁年期由兩年增至最多五年，他認為並非想懲罰僱主，而是想提高阻嚇力，避免僱主為請外勞而不僱用本地員工，只要僱主提供「多一點點」薪金，吸引本地人就業，其實問題不大。

飲食界立法會議員梁進（資料圖片/鄭子峰攝）

否認薪金低致飲食業請人難 與行業性質有關

飲食界立法會議員梁進表示，不是整個飲食業界都有招聘困難，但傳統中式食肆、冰室等請人難的問題尤甚，在以往失業率低的時候亦難以請人，年輕人亦抗拒入行。他對政策持觀望態度，認為在3至6個月後便可見到成效，期望本地勞工可填補到空缺。被問及飲食業請人難，是否與僱主支付的薪金太低有關，他則表示不認同，認為是與行業性質有關、年青人不願到傳統中菜館或冰室工作。

梁進以中華廚藝學院的學生為例，他們於畢業後大多會在酒店工作，「咁我哋擔心，即係到時收緊咗嘅時候，就算勞工朋友去搵工，都唔會搵嗰啲工作，令到嗰啲經營中式食肆嘅朋友，係繼續請唔到人。」他續指，部份業界的招聘會提供約千個職位，但僅有十多個人願意應徵。