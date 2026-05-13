揚言香港豬扒包勝澳門　何敬康買100個請議員記者食｜政壇諸事町

「我夠膽講，香港嘅豬扒包好食過澳門。」上周在立法會點評澳門食物「極度普通」的新民黨立法會議員何敬康，今日（13日）趁立法會開大會，大手購入100個豬扒包請議員同事及記者吃，笑言因數量太多嚇到店鋪老闆，要提前到店「找全數」。



客觀效果是，100個豬扒包很快被議員、記者吃光。何敬康強調豬扒包好吃與否屬「個人口味」，但認為其購買的豬扒包的確較澳門好食。誠然，口味人人不同，有份品嘗的實政圓桌議員莊豪鋒在社交平台說「我覺得澳門好食啲」。澳門旅遊局昨日指澳門獲聯合國教科文組織認可是美食之都，對澳門抱有信心。



何敬康請議員、記者食100個豬扒包。（何夏怡攝）

老闆怕何敬康100個豬扒包「走數」 要求先付全款

何敬康形容這些香港老字號出品的豬扒包，不僅有人情味，且色香味俱全，又稱為了不讓老闆擔心他「走數」，自己親身去到店鋪付全款。何敬康指香港美食要被更多人認識，就應該有「話題性」，引發更多人討論。

澳門旅遊局副局長程衛東昨日（12日）回應何敬康對豬扒包的口味時說，尊重各種不同聲音，但澳門作為聯合國教科文組織認可的一個美食之都，對澳門有信心，不會因為單一聲音作回應。

何敬康請議員、記者食100個豬扒包。（何夏怡攝）

何敬康評香港小食不及澳門有「儀式感」

上星期立法會大會討論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，本身是澳門人的何敬康當時發言形容澳門食物「極度普通」，包括豬扒包在內，明明比澳門美味，但「香港人貪『隔離飯香』」。

他們將澳門的飲食變成儀式感的東西，我夠膽說香港的豬扒包好吃過澳門的豬扒包，我說的！但為何人們要去澳門食？就是做到這個氣氛。 何敬康

究其原因，他認為香港街頭小食不夠有儀式感和溫情，在宣傳上較澳門失策，希望政府參考本地中高檔麵包店，將傳統小食包裝成潮流體驗，提升市場話題性與討論度。他指，香港應該善用科技作精準推廣，製造「去邊度食」等網上話題。