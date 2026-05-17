何敬康遇小肥陳慧敏講豬扒包　轉口風可能澳門好食啲｜政壇諸事町

「我夠膽講，香港嘅豬扒包好食過澳門。」上周在立法會點評澳門食物「極度普通」的新民黨立法會議員何敬康，昨天(16日)遇到澳門歌手小肥、陳慧敏，兩人稱會向他證明澳門豬扒包是「一流」。一輪「游說」後，何敬康態度軟化，「轉口風」指可能下次去澳門吃豬扒包，會感覺較香港好食，「我對澳門嘅感情永遠係血脈相連」，形容新世代有話題才是好事，對旅遊、飲食亦然。



何敬康遇陳慧敏講豬扒包。（何敬康IG）

何敬康遇小肥陳慧敏講豬扒包 轉口風可能澳門好食啲

本身是澳門人的何敬康昨日在方力申演唱會後，遇到小肥、陳慧敏，形容與這兩位澳門朋友有大量話題，「我對澳門嘅感情永遠係血脈相連」，澳門朋友有時候較香港朋友更熱情，「佢地話會證明比我睇澳門豬扒包係一流」，形容有競爭才有進步。

何敬康遇小肥講豬扒包。（何敬康IG）

口味除左個人之外，仲會轉，下次我去澳門再食豬扒包，可能就係會覺得澳門包好食過香港。 何敬康

何敬康指，無話題就無興趣，有話題可以令大家討論、關注，對增進感情、正面討論，甚至旅遊飲食業都是好事，形容新世代需要話題，繼續健康討論，感情才會更好，「我話啤嘅！」

何敬康請議員、記者食100個豬扒包。（何夏怡攝）

何敬康豪請記者、議員吃100個豬扒包

何敬康上周在立法會，請記者、議員食100個豬扒包，很快便被大家一掃而空。他說香港老字號出品的豬扒包，不僅有人情味，且色香味俱全，又稱為了不讓老闆擔心他「走數」，自己親身去到店鋪付全款。何敬康指香港美食要被更多人認識，就應該有「話題性」，引發更多人討論。

何敬康請議員、記者食100個豬扒包。（何夏怡攝）

曾評香港小食不及澳門有「儀式感」

早前，立法會大會討論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，何敬康當時發言形容澳門食物「極度普通」，包括豬扒包在內，明明比澳門美味，但「香港人貪『隔離飯香』」。

他們將澳門的飲食變成儀式感的東西，我夠膽說香港的豬扒包好吃過澳門的豬扒包，我說的！但為何人們要去澳門食？就是做到這個氣氛。 何敬康

究其原因，他認為香港街頭小食不夠有儀式感和溫情，在宣傳上較澳門失策，希望政府參考本地中高檔麵包店，將傳統小食包裝成潮流體驗，提升市場話題性與討論度。他指，香港應該善用科技作精準推廣，製造「去邊度食」等網上話題。

澳門副旅遊局長：對澳門有信心

澳門旅遊局副局長程衛東之後被問到何敬康對豬扒包的口味時說，尊重各種不同聲音，但澳門作為聯合國教科文組織認可的一個美食之都，對澳門有信心，不會因為單一聲音作回應。