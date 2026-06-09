公務員加薪2%｜葉劉：無理由今年再凍薪　倘加薪4%恐涉120億公帑

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員加薪方案今天（9日）出爐，行政會議拍板建議公務員劃一加薪2%，除了公務員受惠，亦包括資助機構，總公帑開支涉及60億元。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問時表示，公務員加薪2%已考慮政府承擔能力，經濟狀況以及公務員期望，「因為舊年已經凍薪，無理由今年再凍薪」。



對於加幅遜於工會期望的4%，葉劉淑儀解釋「4%就過百億㗎啦，雖然有財政盈餘，但大部分來自發債，同埋基金調動」，且中東戰事持續，未來有很多不確定因素，故要審慎處理。她又說明白市民對宏福苑火災有公務員表現不理想感失望，「唔應該因為幾個部門有啲問題，而影響17萬公務員」，認為兩件事要分開處理。



公務員。（梁鵬威攝）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

公務員加薪2% 葉劉認為合理：無理由今年再凍薪

葉劉淑儀認為公務員加薪2%合理，「考慮過凍薪，但舊年已經凍薪，因為財赤問題」，且過去幾年已曾凍薪，再凍薪並不恰當，加上整體通脹率維持在 1.4%，甲類消費物價指數達到1.7%，「最基本要保障薪酬購買能力」，故此今次加幅已考慮政府承擔能力，經濟狀況以及公務員的期望。

因為舊年已經凍薪，無理由今年再凍薪。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

加幅遜工會期望4% 葉劉：4%就過百億（開支）㗎啦

對於多個公務員工會期望加薪3%至4.12%，今次加幅不符他們訴求，葉劉淑儀認為早前公布的薪酬淨指標，只是行政會議考慮的六大因素之一，亦都要考慮政府財政狀況，「17萬公務員每加1%，就30億啦，2%都要60億，咁如果去到4%，政府負擔就好重」，雖然公務員士氣是考慮因素之一，綜合考慮而言2%加幅是恰當。

4%就過百億㗎啦，雖然有財政盈餘，但大部分來自發債，同埋基金調動。 葉劉淑儀

葉劉淑儀強調，最重要考慮政府財政負擔，雖然首季經濟增長強勁，但中東戰事持續，未來有很多不確定因素，故此目前要審慎處理。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

明白宏福火公務員表現令人失望 葉劉：應該分開處理

被問到宏福苑火災的公務員表現，有否納入釐訂公務員加薪幅度的考慮，葉劉淑儀表示，雖然宏福苑火災不是公務員薪酬調整機制的六大考慮因素，但明白有市民對於宏福苑聆訊顯示有公務員表現不理想，令人失望，「但呢個係兩個不同問題，因為宏福苑聆訊結束之後，自然會對失職公務員採取適當行動」，又引述行政長官李家超已表明要追究到底。

唔應該因為幾個部門有啲問題，而影響17萬公務員，所以我哋覺得應該要分開處理。 葉劉淑儀