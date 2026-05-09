宏福苑｜獨委會升格賦傳召權？　葉劉：部分人涉刑事不宜公開作供

宏福苑大火聽證會中，涉事的工程和顧問公司都未有出席。行政會議召集人葉劉淑儀表示，有相關人士正面對刑事調查，不便向獨立委員會賦予傳召權作公開調查。至於有意見認為宏福苑大火揭示多個部門失職，公務員加薪會惹起反彈。葉劉淑儀認為不應該因為一部分公務員失職，而影響全體公務員的薪酬調整。



宏福苑大火獨立委員正進行聽證會，不過有涉事的工程承辦商、顧問缺席聆訊。有意見認為因應有部分人士不願到聽證會作供，委員會應向行政長官建議將獨立委員會改為法定調查委員會。葉劉淑儀出席電視節目時表示，大火後，廉政公署、競委會、警察向相關人士作出調查，認為當刑事調查工作進行期間，獨立委員會再作傳召可能就不太方便

2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，委員會主席、法官陸啟康等會後離開會場。（黃寶瑩攝）

委員會主席陸啟康早前亦曾表示，委員會如何進行調查是牽涉策略問題，要視乎得到的資料及調查進度。他重申不會害怕調查任何一個人，亦不會因而停止調查方向，形容現時的進展非常理想，希望公眾耐心等待。

獨立委員會去年12月成立，目標9個月內交報告，目前已完成4輪聽證會。問及委員會能否率先提交中期報告，葉劉淑儀指，聽證會已接近尾聲，看不到有需要提交中期報告。

調查揭部門亂象 葉劉：個別公務員失職不應牽連全體調薪

公務員薪酬趨勢調查預料本月有結果，有聲音指宏福苑大火揭示多個部門失職，如果公務員加薪會惹起反彈。葉劉淑儀指，明白市民對牽涉宏福苑的調查的公務員，表現感不滿，但認為不應因為一部分公務員表現差，甚至失職，而影響全體公務員。她相信根據機制處理比較合理。

發放增薪點不能像「吃大鍋飯」 人人差不多

政府現時正檢討評核公務員發放增薪點，即「跳POINT」機制，葉劉淑儀認同要研究新方法，評估公務員表現，「不要好像每個人都吃大鍋飯，人人都差不多」。她認為以往上級評核下屬，有人手鬆、有人手緊，不獲增薪點的人比較少，常態分佈評級可以有量化的標準。