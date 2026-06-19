葉劉孖馮德倫拍片迎端午　親揭重現「麒麟撞飛」辛酸：尖叫有點難

政界人物跨界踩入娛樂圈時有發生，但要數到最具話題性的「突破性演出」，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀為今年端午節炮製的驚喜絕對榜上有名。影星馮德倫昨日（6月18日）在社交平台發布一條爆笑短片，請來葉劉粉墨登場。短片大玩爭奪「最時尚icon大獎」的橋段，又毫不忌諱地重現了葉劉當年被「麒麟撞飛」的經典一幕，惹來網民熱烈討論。



葉劉事後亦在社交平台親自「解畫」，透露這次破天荒合作的幕後趣事。原來這位政壇「鐵娘子」在片場遇上了不少「蝦碌」與挑戰。



葉劉淑儀客串馮德倫節目，拍攝短片迎端午節。（葉劉淑儀facebook）

商台頒獎禮結緣 馮德倫靈機一觸促成合作

堂堂行會召集人，為何會答應客串拍攝網絡短劇？葉劉淑儀透露，一切源於今年初商業電台的66周年台慶活動。當時她獲陳志雲頒發「我最喜愛的政治人物」獎項，沒想到這個獎項竟然激發了同場馮德倫的創作靈感。

馮德倫隨即透過助手向葉劉招手，提議不如合作拍攝一套關於爭奪「最時尚icon大獎」的搞笑短片。葉劉覺得橋段十分過癮，加上雖然多年前曾在電影《失戀急讓》中客串過區議員一角，但拍攝網絡短劇還是「大姑娘上轎——頭一回」，於是便一口答應了這個破格邀請。

神還原「麒麟」陰影 被嫌「未夠驚恐」

整套短劇雖然只有短短30秒，但葉劉指製作班底絕不馬虎，現場幕後工作人員多達十幾人。而整條片的最大亮點，莫過於重現她於2015年在車公廟被麒麟舞撞倒的「經典畫面」。短劇講述葉劉一見到道具麒麟出現，就嚇得拔足狂奔，最後更不慎跌倒，馮德倫則「冷手執個熱煎堆」，拿走「最時尚 icon 大獎」。

行政會議召集人葉劉淑儀客串，與影星馮德倫合作拍攝搞笑短片。（葉劉淑儀facebook）

行政會議召集人葉劉淑儀客串，與影星馮德倫合作拍攝搞笑短片。（葉劉淑儀facebook）

要演活這場「逃命戲」原來殊不簡單，更令身經百戰的葉劉經歷了多次NG。她透露，拍攝期間最大的難題，是馮德倫嫌她見到麒麟時的表情「未夠驚恐」。為了捕捉到那種驚惶失措的感覺，單是這個鏡頭就重複拍了多次。

被要求後期配音補「慘叫」 葉劉：實在有點難度

除了表情要交足戲，聲音演繹同樣是一大考驗。葉劉自爆，在後期製作時，馮德倫甚至要求她額外錄製一些尖叫聲來加強喜劇效果。她幽默地表示：「或許我素來無畏無懼，要我模仿驚慄片演員的驚嚇聲，實在有點難度。」

行政會議召集人葉劉淑儀客串，與影星馮德倫合作拍攝搞笑短片，重現「麒麟撞飛」經典場面。（葉劉淑儀facebook）

雖然拍攝過程充滿挑戰，但葉劉對這次的跨界體驗感到非常滿意及有趣，並再次感謝馮德倫的邀請。她表示，適逢端午佳節，希望這套充滿自嘲意味的輕鬆短劇能為市民帶來一點新鮮感，讓大家在節日裡開懷大笑。