翁金驊體罰風波｜發生兩年始曝光　蔡若蓮：高度關注促學校交報告

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台流傳短片，顯示一名男中學生遭教練捉着左手疑似自摑。漢華中學今日（2日）表示已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫，並指事件發生在2023至24學年。



翁金驊於社交媒體致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。教育局局長蔡若蓮則表示局方非常關注，得悉事件後已即時聯絡學校，要求盡快提交報告。事件發生於2023至24學年，但近日才曝光，是否涉及校方管理疏忽？蔡若蓮強調局方就教師操守及外聘教練管理提供指引，重申任何教育崗位人員必須以學生福祉為優先考慮。



翁金驊於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。（資料圖片/張倩儀攝）

教育局局長蔡若蓮則表示局方非常關注，得悉事件後已即時聯絡學校，要求盡快提交報告。（林彥汛攝）

蔡若蓮：非常關注事件 要求學校盡快交報告

網上流傳約半分鐘影片，顯示前籃球名將、教練翁金驊疑似體罰漢華中學男學生，先丟掉對方的外套，再捉著學生的手掌摑面部。教練放手後，男生主動自摑多一次。

教育局局長蔡若蓮下午表示，局方非常關注事件，得悉後已即時聯絡學校，要求盡快提交報告詳細交代。校方已啟動危機處理小組、暫停教練職務，為學生提供輔導及支援並嚴肅跟進。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

事發至少兩年才揭發涉疏忽？蔡：任何崗位應均以學生福祉優先

影片在2023至24學年拍攝，有記者問及校方於事發後兩、三年才知情，是否有疏忽。蔡若蓮表示，無論是教師操守還是外聘教練管理，教育局有提供指引。

提醒所有從事教育工作（的人），無論咩崗位，我哋都應該以學生福祉為最優先考慮。 教育局局長蔡若蓮

翁金驊於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。（facebook圖片）

翁金驊：全面配合任何相關調查

翁金驊下午近5時於facebook發文，表示對影片中的學生深表歉意。對於網絡上的批評與斥責，他亦會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。他已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何相關調查。

無論學生犯了任何規則或過失，或基於任何情況，本人都不應以此方式責罰同學，明白事件為他帶來不適或傷害，本人謹此衷心致歉。 翁金驊

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

漢華中學校董會：事件發生於2023至2024學年

漢華中學校董會發聲明，深表關注，獲悉事件後立即啟動「危機處理小組」跟進及詳細調查。聲明指影片拍攝的事件發生於2023至2024學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。

為保障學生的福祉及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。