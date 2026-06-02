小一統一派位｜蔡若蓮稱誤發短訊不涉外判商服務　明早結果為準

小一統一派位結果明日放榜，不過，教育局今日在「設定系統發送程序時出現操作偏差」，導致短訊被錯誤提早發放，令部份家長提早一日、今早知悉小朋友獲派的學校。



教育局局長蔡若蓮下午會見傳媒，就事件致歉，稱不涉外判商服務問題，當局已即時成立危機處理小組，展開徹查和全面檢視系統，如涉人為疏忽或者程序出錯，必會嚴肅跟進，亦會進一步改善系統和發放機制監管流程，確保不會再有同類事件發生。



被多次問到今早短訊通知的派位結果，是否屬「真實結果」，她則未有回應，強調家長毋須理會訊息，以明早7時半公布的結果為準。



小一統一派位結果原定明日放榜，不過因教育局系統設定操作偏差，令部份人「提早」放榜。(資料圖片)

蔡若蓮表示，當局已即時啟動危機處理，並及時修正系統，全港所有派位結果按原定計劃明早7時半正式公布。她強調所有結果不受今次事件影響，當局對於今次事件高度重視，成立危機處理小組展開徹查和全面檢視系統，如涉人為疏忽及程序出錯，會嚴肅跟進。她指，當局亦會進一步改善系統和發放機制監管流程，確保不會再有同類事件發生。

不涉外判商服務問題 未回應今早短訊是否真實結果

被問到技術問題原因，她表示，是否涉及人為錯誤、管理有問題，當局會徹查，並適時公布。她亦否認涉及外判商服務問題。被多次問到今早的短訊內容是否屬明早的真實派位結果，她未有回應，僅稱家長毋須理會今早的訊息，不用急於與學校聯絡，以明早七時半公布的結果為準。

蔡若蓮續指，有關系統並無受網絡攻擊，核心數據完整無缺，學童和家長資料受加密保護，當局已與學界和家長代表會面。