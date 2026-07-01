回歸29周年｜金紫荊升旗禮李家超、三前特首出席　董建華六年缺席

今日（1日）是香港回歸29周年，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。特首李家超伉儷、特區政府問責班子等均出席。三名前特首曾蔭權、林鄭月娥及梁振英都有現身，不過首名特首董建華則連續六年缺席。董建華辦公室透過公關表示，董在家休養，沒有出席有關活動。



2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。（李振邦攝）

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。局長孫東及孫玉菡為兩名女局長楊何蓓茵及陳美寶撐傘（李振邦攝）

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。左起曾蔭權、曾鮑笑薇、林鄭月娥。（李振邦攝）

金紫荊升旗禮李家超出席 曾蔭權、梁振英、林鄭觀禮

金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機，在維港上空飛過。儀式上，警察銀樂隊奏樂，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；飛行服務隊多架直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空，消防船及水警輪則在會展對開海面噴水花致敬。

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。（李振邦攝）

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。圖為李家超與全國政協副主席梁振英握手。（李振邦攝）

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。圖為李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任周霽（李振邦攝）

曾蔭權兩次對張舉能舉「手指公」 多人爭相與林鄭握手

除了特首李家超伉儷，三名前特首，包括全國政協副主席梁振英夫婦，以及林鄭月娥和曾蔭權夫婦均有到場觀禮。

前特首曾蔭權就座前，與終審法院首席法官張舉能握手及傾談，期間兩次向對方舉起「手指公」。（李振邦攝）

前特首曾蔭權就座前，與終審法院首席法官張舉能握手及傾談，期間兩次向對方舉起「手指公」。（李振邦攝）

曾蔭權就座前，與終審法院首席法官張舉能握手及傾談，期間兩次向對方舉起「手指公」。林鄭月娥到場後，與坐後面的嘉賓打招呼，行會成員林正財、廖長江、林健鋒、鄭慕智隨即站立，爭相與林鄭握手。

行會成員林正財、廖長江、林健鋒、鄭慕智隨即站立，爭相與林鄭月娥握手。（李振邦攝）

中央駐港機構代表亦有出席，包括中聯辨主任周霽、外交部駐港公署特派員崔建春等。其他出席嘉賓亦包括，行會召集人葉劉淑儀、今年獲頒大紫荊勳章的行會成員陳健波、任志剛，以及多名立法會議員。

2026年7月1日，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領高官、立法會議員，與中央駐港機構負責人出席。圖為李家超與全國政協副主席梁振英握手。（李振邦攝）

董建華。（資料圖片）

董建華連續六年缺席 在家休養

前行政長官董建華則連續六年缺席。董建華辦公室透過公關表示，董在家休養，沒有出席有關活動。